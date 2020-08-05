Кровь и золото. В Боливии нашли подношение богам инков

Шкатулку со статуэтками 500 лет назад бросили на дно озера Титикака.

В Боливии археологи нашли каменную шкатулку, с золотым браслетом и статуэткой ламы. Ученые считают, что это было подношение богам инков и ранее сундучок был заполнен кровью. Об этом пишет Daily Mail.

Шкатулку достали с глубины пяти метров в озере Титикака. Это не первая подобная находка, но первая в настолько хорошем состоянии. В этом тщательно отполированном сундучке находились золотой браслет и статуэтка ламы, вырезанная из раковины.

Ученые полагают, что шкатулку закрывали и заполняли кровью ребенка, или животного, а потом опускали в озеро. Погружаясь, она оставляла за собой алый след. Инки считали, что этот ритуал может умилостивить богов.

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Шкатулку опустили на дно озера около пятисот лет назад. Титикака было популярным местом паломничества – инки выплывали на середину озера, молились и приносили жертвы.

Существуют письменные доказательства подобных ритуалов, оставленные испанскими конкистадорами, которые напали на Империю инков в 1533 году.

Озеро Титикака со стороны Боливии/Фото: TALES OF A BACKPACKER

Команда археологов сообщает, что на дне озера покоятся еще 28 подобных каменных ящиков, но только четыре из них остались нетронутыми.

Империя инков включала в себя полностью территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора (за исключением части равнинных восточных районов, поросших непроходимой сельвой), частично Чили, Аргентины и Колумбии. Первым европейцем, проникшим на земли инков, был португалец Алежу Гарсия в 1525 году. В 1533 году испанские конкистадоры установили контроль над большей частью империи, а в 1572 году государство инков прекратило свое существование.

Напомним, год назад международная группа исследователей провела подводные археологические раскопки на рифе Хоа в озере Титикака. С помощью гидролокатора и подводной трехмерной фотограмметрии они нашли в геологических отложениях на дне останки принесенных в жертву лам, а также украшения из золота, ракушек и камней.