Черное солнце над Долиной Царей. Астрономы предсказали крупное затмение через 7 лет

2 августа 2027 года произойдет уникальное затмение, которое астрономы не советуют пропустить. Его уникальность состоит в том, что Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю.

Займет это явление 6 минут и 20 секунд, пишет Джейми Картер в колонке для Forbes.

Это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца. И самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века. Хоть в 2009 году и происходило более длительное затмение, однако оно было над океаном и в основном перекрывалось облаками.

Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года и по 2114 годы, а лучшим местом, для наблюдения этого явления является египетская Долина царей.

Где будет происходит полное солнечное затмение 2027 года?

Путь простирается от Атлантики через Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали. Вот и карта. Вариантов путешествия ̶ уйма, однако существует сразу несколько причин, почему стоит выбрать египетский Луксор:

Чистое небо в Северной Африке (как и полуденная температура 41°C).

Максимальная продолжительность явления составляет 6 минут 23 секунды к юго-востоку от Луксора, но всего на четыре секунды короче в Долине Царей.

Район является популярным туристическим центром, поэтому здесь много отелей.

Лучшие места для просмотра полного солнечного затмения в Египте

Луксор, расположенный на месте древних Фив, несомненно, не имеет себе равных. Лучшим, хоть и самым переполненным людьми участком, вероятно, будет Долина Царей ̶ область высеченных в скале гробниц, построенных для фараонов между XVI и XI веками до нашей эры. Его симметричная архитектура и прекрасное расположение на фоне скалы, скорее всего, сделают Храм Хатшепсут центром наблюдения за затмением (если только этот район не будет закрыт).

Cуществует и много других не менее захватывающих мест. Например, археологический комплекс заупокойных храмов и гробниц Дейр-эль-Бахри, или же Колоссы Мемнона, расположенные в Фиванском некрополе, также наверняка будут привлекать фотографов. Среди других популярных мест стоит назвать Долину цариц и храмовые комплексы Древнего Египта: Карнакский храм и Луксорский храм.

Однако чтобы избежать толпы, разумней было бы выбрать Сохаг, город-спутник примерно в четырех часах езды к северу от Луксора, на западном берегу Нила. Продолжительность затмения здесь так же, как и в Луксоре составляет 6 минут 20 секунд. А находится Сохаг недалеко от интригующих Красного и Белого монастырей.

Лучшие места для просмотра полного солнечного затмения 2027 года вдали от Египта

Район вокруг Луксора будет забит людьми, так что многие наверняка пожертвуют временем ради того, чтобы увидеть затмение в одиночку. Как вариант, можно нанять водителя и легко попасть в пустыню... где-нибудь в Северной Африке. Однако вот еще несколько мест, которые следует рассмотреть:

наблюдение за солнечным затмением с круизного лайнера в Атлантике,

Кадис, Испания: 2 минуты 51 секунда,

древнеримский город Баэло Клаудиа, Болонья, Испания: 4 минуты 30 секунд,

Танжер, Марокко: 4 минуты 50 секунд,

ущелье недалеко от тунисского города Таузар Сиди Булел (который фигурировал в саге «Звездные войны»): 3 минуты 8 секунд,

группа островов у восточного побережья Туниса Керкенна: 5 минут 40 секунд,

город Мекка в пустынной долине на западе Саудовской Аравии: 5 минут 8 секунд,

с круизного лайнера в Индийском океане

Когда случится следующее полное солнечное затмение?

Следующее полное солнечное затмение произойдет 14 декабря 2020 года в Чилийском Озерном крае и в Северной Патагонии Аргентины. Оно будет длиться 2 минуты 9 секунд.

Для любителей затмений существует приятный бонус, так как затмению будет предшествовать пик метеоритного дождя Геминидов, а всего через неделю произойдет самое близкое за многие столетия «большое соединение» Сатурна и Юпитера. Всего лишь на расстоянии 0,06° друг от друга газовые гиганты будут казаться сияющей одной планетой.

Величайшее американское затмение 2045 года

Поскольку затмения повторяются в цикле Сароса каждые 18 лет, 11 дней и 8 часов, в 2045 году произойдет еще одно сверхдлинное полное солнечное затмение.

12 августа 2045 года Сарос 136 бросит 6-минутную лунную тень через США, восточную часть Карибского бассейна и северо-восточное побережье Южной Америки через Гаити, Доминиканскую Республику, Венесуэлу, Гайану, Французскую Гвиану, Суринам и Бразилию.

В США он пройдет через города Рино, Солт-Лейк-Сити, Колорадо-Спрингс, Оклахома-Сити, Талса, Тампа, Орландо, Форт-Лодердейл и Майами, а в Порт-Сент-Люси, штате Флорида займет 6 минут и 4 секунды.

Итак, если вы доживете до 24 августа 2063 года, садитесь в лодку в северной части Тихого океана и отправляйтесь в путь!