Ученые нашли в далеком космосе галактику, похожую на молодой Млечный Путь. Об этом сообщает Cnet.

По словам ученых, свету обнаруженной галактики потребовало 12 млрд лет, чтобы добраться до Земли. Это значит, что астрономы оглядываются назад на галактику, которая сформировалась менее чем через 1,5 млрд лет поле рождения Вселенной.

На основе компьютерного моделирования ученые предполагают, что период после рождения Вселенной был слишком хаотичным. Ранние галактики должны были сталкиваться друг с другом и сливаться, образуя большие беспорядочные массы звезд. Они не могли формировать аккуратные плоские диски. Но галактика SPT0418-47 приобрела именно такую форму, данный факт переворачивает представление ученых о ранней Вселенной.

"Полученный результат – прорыв в области формирования галактик, он показывает, что структуры, наблюдаемые в соседних спиральных галактиках и нашем Млечном Пути, существовали еще 12 млрд лет назад", – говорит доктор астрономии в Научно-исследовательском институте общества Макса Планка и автор исследования Франческа Риццо.

Изображения галактики показали, что она имеет форму огненного кольца, напоминающего "глаз Саурона". Идеальный круг света содержит сотни тысяч звезд.

Дальнейшая реконструкция показала, что у SPT0418-47 нет больших спиральных рукавов, которые мы привыкли видеть в Млечном Пути. Но у нее есть диск и гигантская выпуклость в центре, что напоминает нашу родную галактику. Европейская южная обсерватория предполагает, что это двойник Млечного Пути.

"Это не столько двойник, а мини-версия. Галактика имеет всего лишь 25% массы Млечного Пути и половину его площади", – говорит астрофизик из Университета Нового Южного Уэльса Сара Мартелл.

Но SPT0418-47 компенсирует свой небольшой размер звездной мощью. Скорость звездообразования в галактике эквивалентна массе 350 наших Солнц. Для сравнения, скорость звездообразования в Млечном Пути составляет всего 1,6 солнечной массы в год.

По словам ученых, такая скорость звездообразования "весьма загадочна", так как это значило бы, что в галактике происходят высокоэнергетические процессы. Обычно, они приводят к хаотической форме галактик, но SPT0418-47 остается аккуратным плоским диском даже при такой активности.

Астрономы предполагают, что галактика не превратится в спиральную, каким сейчас является Млечный Путь. Вместо этого, она станет эллиптической галактикой, подобной Messier 87, где впервые была сфотографирована черная дыра.