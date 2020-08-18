Ниже спутников. На рекордном расстоянии от Земли пронесся никем не замеченный астероид

Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 1609 километрах над Землей.

Мимо Земли, на рекордно низком расстоянии, пронесся астероид 2020QG. Он бы замечен астрономами лишь тогда, когда благополучно разминулся с планетой. Об этом сообщает Forbes.

Согласно базе данным NASA об объектах, сближающихся с Землей, космический камень размером с автомобиль пролетел на расстоянии 7689 км от центра нашей планеты. В максимальной точке сближения астероид находился всего в 1609 км над Землей, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.

На данный момент астероид является абсолютным рекордсменом в базе данных за столетие наблюдений.

Астероид 2020 QG, который получил серийный номер ZTF0DxQ, был обнаружен обсерваторией спустя несколько часов после того, как он максимально сблизился с планетой. Несмотря на позднее обнаружение, космический осколок не представлял никакой угрозы, даже если бы вошел в атмосферу Земли.

По оценкам NASA, 2020 QG имеет диаметр в пределах от 3 до 6 метров, что сопоставимо с размером Tesla Model 3. Такие объекты, сталкиваясь с Землей, сгорают еще в атмосфере.

Несколько лет назад астероид аналогичного размера, получивший название 2018 LA, был замечен до того, как столкнулся с планетой. Тогда в Африке до земли долетели лишь самые крохотные осколки, которые не причинили вреда.

Метеорит, который взорвался в небе над Россией в 2013 году, по оценкам специалистов, был в десять раз больше, чем астероид 2020QG.

Несмотря на то, что астрономы не смогли заблаговременно обнаружить 2020QG, системы наблюдения за околоземными объектами с каждым годом становятся все лучше. Правда, и у них есть "слепые зоны", особенно в южном полушарии, где 2020QG максимально сблизился с Землей.