Internet Explorer уходит на пенсию. Microsoft прекращает поддержку браузера в своих приложениях

Компания Microsoft объявила, что в следующем году ее пакет приложений Microsoft 365 прекратит поддержку Internet Explorer 11. Об этом сообщает Cnet.

Пять лет назад компания представила свой новый браузер Edge и с тех пор постепенно прекращает поддержку старого. Теперь в Microsoft сообщили, что с 17 августа 2021 года пакет приложений Microsoft 365 перестанет поддерживать Internet Explorer.

Пользователи чата Microsoft's Teams лишатся поддержки Internet Explorer немного раньше – 30 ноября. Также в компании заявили, что прекратят поддержку старой версии настольного приложения Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года.

По словам Microsoft, после озвученных дат пользователи 365 и Teams "будут иметь ограниченный доступ" или больше не смогут использовать Internet Explorer для подключения к приложениям и службам Microsoft 365. В компании называют свое решений – естественной эволюцией веб-браузеров.

"Клиенты используют Internet Explorer 11 с 2013 года, когда онлайн-среда была более проще, чем сегодня. С тех пор новые веб-стандарты и браузеры, такие как новый Microsoft Edge, позволили сделать работу в Интернете лучше и более инновационной", – говорится в заявлении компании.

Microsoft запустила Edge в попытке начать все с начала после того, как Internet Explorer перестал пользоваться какой-либо популярностью.

Кардинальные изменения в браузере Edge произошла в 2018 году, когда Microsoft объявила, что перестроит его под Google Chromium, проект с открытым исходным кодом, который лежит в основе браузера Chrome.