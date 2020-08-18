Ученые отыскали крошечных млекопитающих, которых не видели живыми с 1968 года.

В Восточной Африке был обнаружен вид маленьких млекопитающих, который считали давно утерянным. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователям впервые удалось сделать фотографии и снять на видео сомалийского сэнги. Маленького млекопитающего, чей рацион составляют насекомые, не видели более 40 лет.

Сэнги – это группа очаровательных млекопитающих, которые похожи на мышей, но на самом деле более тесно связаны со слонами, ламантинами и трубкозубами. Поэтому их часто называют слоновьей землеройкой. Отличительная черта малышей – хоботковый нос, который они используют для охоты на насекомых.

Сомалийских сэнги не могли выследить в дикой природе на протяжении последних нескольких десятилетий. Фактически, это существо не видели живым с 1968 года. Ученые знали о его существовании лишь благодаря горстке музейных образцов.

Из-за своей неуловимости сэнги попали в список из 25 наиболее разыскиваемых исчезнувших видов животных, насекомых и растений. Поисковые экспедиции регулярно проводит организация Global Wildlife Conservation.

В этот раз команда исследователей отправилась в восточно-африканскую страну Джибути, где по словам местных жителей, все еще обитает сомалийский сэнги. В сухом каменистом ландшафте, который любят крошечные млекопитающие, были расставлены 1259 ловушек в 12 разных местах.

К большому удивлению ученых, в первую же их ловушку попался неуловимый сэнги. Всего команда удалось увидеть 12 сэнги, сделав с ними первые в истории фото и видео.

Исследователи определили, что сомалийские сэнги не находятся под угрозой исчезновения, их достаточно много в Джибути, Сомали и возможно, Эфиопии.

"Обычно, когда мы заново открываем потерянные виды, мы находим только одну или две особи и должны действовать быстро, чтобы предотвратить их неминуемое исчезновение. Но в этот раз было сделано чудесное открытие во времена потрясений для нашей планеты", – говорит руководитель программы GWC Search for Lost Species Робин Мур.

Ученые планируют начать дополнительное исследование в 2022 году и отметить отдельных сэнги с помощью GPS, чтобы разобраться в их образе жизни.