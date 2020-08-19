Узнают по походке. Смартфоны смогут определять, пьяны ли их владельцы

Гаджеты будут предупреждать своих хозяев о самых первых признаках опьянения.

Смартфоны вскоре смогут определять степень алкогольного опьянения своих владельцев даже если она невелика. Об этом сообщает New Scientist.

Исследователь из Стэнфордского университета в Калифорнии Брайан Суффолетто и его коллеги из Университета Питтсбурга в Пенсильвании решили провести эксперимент. Команда решила узнать, смогут ли акселерометры, встроенные в большинство смартфонов, определить изменения в ходьбе, которые происходят, когда люди пьяны.

Для исследования были отобраны 22 добровольцев, которые пили коктейли с большим содержанием водки. Концентрация алкоголя в их крови должна была составить 0,2%. Затем на их поясницах закрепили смартфоны. На протяжении следующих 7 часов участников проверяли на алкотестере и просили сделать 10 шагов по прямой и вернуться обратно.

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Более чем в 90% случаев ученые смогли использовать изменения в походке людей, зафиксированные акселерометром на смартфоне, чтобы точно предсказать, когда концентрация алкоголя в крови превысит допустимые 0,08%.

Следующим шагом, по словам автора исследования, будет адаптация системы к разным положениям смартфона, например, когда он находится в кармане или в руке человека.

"Его могут использовать люди, которые хотят знать о первых проявлениях признаков опьянения", – говорит Суффолетто.

Предыдущее исследование его команды показало, что в 50% случаев люди не осознают, когда начинают пьянеть.

"Система может предупредить кого-то, кто может не осознавать своего состояния, и не даст сесть за руль в пьяном виде", – добавил ученый.