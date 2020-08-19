Зачем зебрам полосы? Ученые наконец-то нашли правдоподобный ответ

Исследователи выяснили, что полосы не дают насекомым садиться на животных, в чем виноват известный оптический эффект.

За последнее десятилетие профессор Тим Каро из Школы биологических наук Бристольского университета изучил и опроверг множество теорий о том, зачем природа наградила зебр полосами. Среди развенчанных мифов были такие как, маскировка от хищников, охлаждающий механизм и роль в социальных взаимодействиях. Об этом сообщает Phys.org.

В новом исследовании бристольские ученые не только выдвинули свою гипотезу, но и озвучили конкретный механизм ее работы.

Согласно старой теории, которая частично подтвердилась, полоски на зебрах отгоняют кровососущих слепней. Но новое исследование показало, что необычный окрас животных не отгоняет мух, а мешает им приземлиться на зебр. Многие из насекомых просто не могут в нужный момент замедлиться, чтобы приземлиться на животных.

По сути, полосы ослепляют мух, заставляя их врезаться в животное или вообще улетать. В новом же исследовании Каро и его команда выяснила механизм того, почему так происходит. Оказалось, что во всем виноват эффект апертуры.

"Эффект апертуры – это хорошо известная оптическая иллюзия, которую можно увидеть например, на вывесках в барбешопах (барбер-пол, – ред.). Кажется, что разноцветные полосы движутся вверх, хотя на самом деле, конструкция вращается вокруг своей оси", – говорит соавтор доктор Мартин Хау из Бристольской школы биологических наук.

"Когда муха приближается к месту приземления, она будет регулировать свою скорость в зависимости от того, насколько быстро поверхность расширяется в поле ее зрения, обеспечивая контролируемую посадку. Полосы могут нарушать этот "оптический поток" из-за эффекта апертуры, заставляя муху полагать, что поверхность для приземления находится дальше, чем в реальности. Таким образом, муха не может замедлить полет, чтобы успешно приземлиться", – отмечают ученые.

Кроме этого, исследование показало, что эффект апертуры не единственный, что отпугивает мух. Например, клетчатые накидки на лошадях также эффективно отпугивали насекомых. Ученые отмечают, что клетка не создает эффекта апертуры, в отличие от полосок зебр.