Хуже есть куда. Мутации в геноме коронавируса сделали его более заразным

Новая модель машинного обучения выяснила, что пять из шести известных подтипов SARS-CoV-2 стали более заразными.

Новая модель машинного обучения показала, что мутации в геноме SARS-CoV-2 сделали вирус более заразным. Об этом сообщает Phys.org.

Модель была разработана командой из Университета штата Мичиган под руководством профессора кафедры математики, биохимии и молекулярной биологии Гуовей Вэй. С помощью машинного обучения было проанализировано генотипирование SARS-CoV-2 в более чем 20 тыс. образцах вирусного генома. Основное внимание удалялось мутации шиповидного белка, который отвечает за распространение инфекции.

В ходе исследования обнаружилось, что пять из шести известных подтипов вируса стали более заразными.

Вэй и его команда месяцами изучали и анализировали паттерны и места мутации, отслеживая изменения в сравнении с официальным образцом вирусного генома, полученным в январе.

"Понимание инфективности SARS-CoV-2 является жизненно важным фактором для превентивных мер против COVID-19 и восстановления мировой экономики. Ключевой вопрос заключается в том, каковы последствия этих мутаций для передачи, диагностики, профилактики и лечения коронавируса", – говорит Вэй.

Он отмечает, что вирусная инфекция возникает, когда шиповидный белок взаимодействует с рецептором ACE2 в организме человека. В этом процессе ученых наиболее беспокоит аффинность связывания или сила связывания шиповидного белка с рецептором на начальной стадии инфекции.

Модель машинного обучения Вэя проанализировала более 8 тыс. записей о взаимодействии белков, чтобы определить влияние имеющихся мутаций на аффинность связывания шиповидного белка SARS-CoV-2. Результаты показали, что заразность вируса увеличилась из-за новых мутаций.

Также прогнозы Вэя предсказывают, что связывающий компонент вируса имеет высокие шансы мутировать и дальше в более заразные штаммы COVID-19.

Кроме этого, команда ученых выяснила, что новый коронавирус также является более заразным, чем оригинальный вирус SARS, обнаруженный в 2003 году.