Замедлились. Как коронавирус помогает экономить ресурсы земли

Из-за эпидемии День экологического долга сдвинулся почти на месяц, но кардинальных результатов экономии природных ресурсов добиться так и не удалось. Что такое антропауза и смогут ли люди пересмотреть свою культуру потребления, разбирался Фокус.

Человечество на "паузе"

Эпидемия коронавируса привела к глобальному замедлению человеческой деятельности. Весной и в начале лета люди почти перестали путешествовать, бизнес-поездки свелись к рекордному минимуму, во время жёсткого локдауна на улицах европейских городов даже машины стали редкостью. И природа стала мгновенно отвоёвывать пространство. В сети распространились умилительные картинки животных, которые стали выходить в человеческую среду обитания: стадо диких коз в Уэльсе, прогуливающиеся по центру Парижа утки или шакалы в Израиле. Тогда же в повседневный обиход вошёл мем «Природа настолько очистилась, что…».

Впрочем, периодически попадалась и ложная информация о возвращении некоторых видов животных. Например, вирусным стало видео о «венецианских» дельфинах, плавающих в прозрачной голубой воде. Чуть позже стало известно, что съёмка происходила в Сардинии.

Согласно научным исследованиям, высокочастотный сейсмический шум, создаваемый предприятиями, транспортом и другой человеческой активностью, в период карантина снизился почти на 50%. Самые низкие показатели зафиксированы с марта по май текущего года. Как рассказывает Томас Лекок, сейсмолог Королевской обсерватории Бельгии, обычно снижение шума в таком масштабе происходит лишь на короткие промежутки времени. Период же затишья в этом году является самым продолжительным и наиболее заметными за всю историю наблюдений.

Для нынешней ситуации учёные предложили специальный термин – «антропогенная пауза». Биологи и экологи надеются использовать антропаузу для оценки влияния человечества на окружающий мир в целом и животных в частности. В своей статье для научного журнала Nature Ecology&Evolution группа исследователей рассуждает о том, что полученная информация поможет разработать конкретную стратегию совместного использования пространства. Впрочем, ученые уточняют, что для некоторых видов животных пандемия всё же стала источникам проблем. Например, чайки или обезьяны, живущие в городах, настолько зависимы от еды, которую выбрасывают люди, что стали страдать от голода.

"Догнались" другим

В Украине аналогичные исследования не проводились, при этом далеко не все отечественные эксперты соглашаются с тем, что коронавирус смог существенно повлиять на окружающий мир. Так, Светлана Берзина, президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета», уверена, что ни о какой антропаузе не может быть и речи. «Количество путешествий на какой-то процент действительно уменьшилось, поэтому выбросы, связанные с транспортом, возможно и сократились - комментирует она. - В то же время более популярным стал внутренний туризм, так что самолёты по-прежнему летают, а отели работают. Если же говорить о промышленности, то ни один крупный завод за это время не остановился». По словам эксперта, о реальном влиянии прекращения человеческой деятельности на природу можно говорить лишь на таких примерах как Чернобыльский биосферный заповедник. Здесь за более чем 30 лет экосистема без вмешательства людей вполне смогла восстановиться. А вот несколько месяцев локдауна вряд ли могут дать серьёзный эффект, подчёркивает она.

Берзина считает, что экологическая ситуация в Украине за этот период даже могла ухудшиться. «Мы «догнались» другим – жгли стерню, в итоге Киев попал на первое место рейтинга самых грязных городов [мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir]», - напоминает глава организации. Также за время коронавируса в значительной мере увеличились объёмы медицинских отходов. «Человечество еще не придумало, как утилизировать такое количество масок и перчаток, - добавляет эксперт. – Нет надёжной системы сбора, а ведь они могут быть инфицированы. По действующим нормам их должны собирать и сжигать специализированные организации».

Олеся Петрович, кандидат биологических наук, также считает, что в Украине антропогенная нагрузка на экосистемы во время карантинных мероприятий не уменьшилась. «Природа нашей страны очень чувствительна и остро реагирует на возросшее антропогенное давление», - подчёркивает собеседница Фокуса.

При этом, по её словам, позитивное влияние антропаузы на окружающий мир также очевидно. «На сайте международной исследовательской компании Global Footprint Network есть данные о том, что локдаун привёл к сокращению экологического следа человека почти на 10%. И это серьёзная цифра. В основном этого удалось добиться за счёт уменьшения выбросов предприятий, которые не работали в этот период, и приостановки авиасообщения», - объясняет эксперт. В некоторых странах в этот период стало меньше пищевых отходов, а люди стали чаще переходить на локальные продукты, отмечает она.

Жизнь в долг

Ежегодно Global Footprint Network определяет День экологического долга. Это дата, когда количество потребляемых человеком возобновляемых ресурсов превышает тот объём, который планета способна воспроизвести. Впервые экодолг землян определили в 1970 год – тогда он составлял всего 2 дня. В 2018 году планетарный бюджет исчерпали 1 августа, в прошлом День экодолга пришёлся на 29 июля. Как отмечают аналитики компании, это означает, что при существующем уровне потребления людям необходимо 1,75 таких планет, как Земля. Однако коронавирус помог отсрочить эту дату почти на месяц – в этот году мы использовали годовой запас углеродов, пищи, воды, земли и лесоматериалов 22 августа.

В то же время, население Украины бюджет экосистем государства исчерпало гораздо раньше – 24 июля. «Почему Украина осталась на той же позиции Дня экологического долга, что и в прошлом году? Очевидно, причина в старом незыблемом правиле – строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому наш карантин лишь на короткий срок снизил давление на природу, а потом все вернулось на круги своя», - комментирует ситуацию Константин Яловой, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики и инициатор создания Экологической стратегии Киева на 2020-2030 гг.

Олеся Петрович также уверена, что причина в том, что карантинные меры в Украине не были столь строгими, как во многих европейских странах. Даже если количество общественного транспорта на улицах городов весной стало действительно меньше, то это с лихвой компенсировалось использованием личных автомобилей и такси. При этом биолог допускает, что если собрать данные об использовании природных ресурсов в Украине в полном объёме, то День экологического долга может сдвинуться на май.

Интересно, что после введения локдаунов в разных странах эксперты заговорили о том, что пандемия может в целом повлиять на культуру потребления человечества. Светлана Берзина из «Живой планеты» сомневается, что это в реальности может произойти. Как отмечает эксперт, вряд ли люди перестанут путешествовать или начнут покупать меньше продуктов. В качестве примера она приводит хаотичное поведение покупателей в начале эпидемии, когда с полок магазинов сметали крупы и туалетную бумагу.

Константин Яловой, в свою очередь, уверен, что Covid-19 действительно сможет изменить поведение людей в позитивную сторону. «Сейчас информирование людей относительно экологических проблем постоянно растёт, поэтому всё больше людей задумывается о своем вкладе в разумное потребление, - говорит он. - Надеюсь, что человечество поймёт, что наши ресурсы ограничены, а запасной планету у нас нет. Пандемия и сопутствующие ей процессы могут дать свой неожиданный позитивный эффект – перевести мировой уклад на рельсы циркулярной экономики, уменьшив давление на экологию. Эта модель действует по принципу «бери, производи, повторно используй».

Эксперт отмечает, что аналитики Global Footprint Network разработали конкретные шаги для того, чтобы День экологическая долга наступал как можно позже. В частности, уменьшить свой экологический след можно, используя общественный транспорт или альтернативные средства передвижения вместо личного автомобиля.

«Если мы ежегодно будем прилагать усилия для уменьшения экологического следа сдвигать дату экологического долга хотя бы на 5 дней позже, то к 2050 году человечество сможет использовать меньше ресурсов, чем производит наша планета», - резюмирует Олеся Петрович.