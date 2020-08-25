Ученые научились превращать СО2 и солнечный свет в чистое топливо

Учеными из Кембриджского университета было создано устройство, которое эффективно имитирует естественный процесс фотосинтеза для получения топлива. Об этом сообщает New Atlas.

По словам инженеров, их изобретение представляет из себя беспроводной лист, заполненный фотокатализаторами, которые преобразовывают солнечный свет, воду и углекислый газ в чистое топливо. Авторы изобретения надеются, что их устройство может быть использовано для гигантских энергетических ферм.

Исследование возглавил профессор факультета химии Эрвин Рейснер. Совсем недавно команда разработала искусственный лист, который как и натуральные листья, преобразует солнечный свет и воду в топливо – синтез-газ. Он состоит из окиси углерода и водорода. Это устройство улавливало солнечный свет через перовскитовые поглотители света, которые используются в некоторых солнечных батареях. Но теперь команда внесла некоторые изменения в свой подход.

В новом варианте устройства, вместо перовскитных поглотителей света, используются фотокатализаторы, встроенные в лист, состоящий из полупроводниковых порошков. Они более легкие и дешевые в производстве.

Лист размером 20 см2 смог преобразовать солнечный свет, углекислый газ и воду в кислород и муравьиную кислоту (а не синтез-газ). Их можно легко хранить для непосредственного использования в качестве топлива или позже использовать для создания водорода.

По словам команды, этот метод представляет собой совершенно новый способ превращения углекислого газа в чистое топливо, который можно расширить. Команда утверждает, что будет легко выпускать листы длиной в несколько метров.

"Мы были удивлены, насколько наш метод хорошо работал с практической точки зрения – он почти не производил побочных продуктов", – говорит один из авторов исследования доктор Цянь Ван.

Следующим шагом команды будет повышение эффективности устройства за счет различных катализаторов, что поможет производить различные типы "солнечного" топлива.

"Мы надеемся, что эта технология проложит путь к устойчивому и практичному производству солнечного топлива", – говорит Рейснер.