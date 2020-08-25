Американские астронавты на МКС провели еще одну ночь в российской сегменте станции, так как NASA пока не может найти место утечки воздуха. Об этом сообщает Space.com.

Кристофер Кэссиди, командир нынешней 63-й экспедиции США на МКС, и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер пока находятся в служебном модуле орбитальной лаборатории "Звезда". Астронавты перебрались туда 21 августа, когда наземная команда NASA обнаружила утечку кислорода.

Изначально в NASA предполагали, что смогут открыть всю станцию к понедельнику, 24 августа, но специалистам понадобилось больше времени, чтобы отыскать утечку. Совместное проживание Кэссиди, Иванишина и Вагнера было продлено, как минимум, еще на одну ночь.

"Все люки орбитальной лаборатории пока закрыты, чтобы у наземных специалистов было дополнительное время для сбора данных и отслеживания изменений в давлении каждого модуля. Скорость (утечки, – ред.) по-прежнему не представляет опасности для экипажа или космической станции", – заявили представители NASA.

С течением времени воздух медленно улетучивается с МКС, и в орбитальной лаборатории регулярно повышается давление с помощью баллонов с азотом. Недавно NASA и другие партнерские агентства заметили, что приемлемая скорость фоновой утечки немного увеличилась.

"Из-за рутинных операций станции, таких как выходы в открытый космос, прибытие и отправление космических кораблей, потребовалось время, чтобы собрать достаточно данных для характеристики изменений. Этот показатель немого увеличился, поэтому команды занялись планом по изоляции, идентификации и устранению источника утечки", – добавили в американском космическом агентстве.

Пока изолированные космонавты сосредоточились на наблюдениях за Землей.

"В российском модуле станции находится множество окон, из которых экипаж может вести наблюдения за Землей с помощью передового оборудования", – подытожили в NASA.