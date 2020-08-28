Не путать с самоанализом. Ученые назвали 20 признаков нездоровой самокритики

Исследователи собрали основные признаки самокритики, которая не помогает решать проблемы, а лишь зацикливает на них.

Самоанализ ̶ это здоровый способ наблюдать за собственным поведением и научиться преодолевать слабости и вредные привычки, он зачастую превращается в самокритику. Причем самокритика почти всегда происходит автоматически, поэтому так важно вовремя осознать, какой вред может быть нанесен, пишет Psychology Today.

Вот 20 признаков того, что вы слишком самокритичны:

1. Вы вините себя во всех негативных ситуациях

Чувствуя, что именно вы несете ответственность, когда происходят плохие вещи, вы слишком быстро берете всю вину на себя и игнорируете законные внешние факторы. А некоторые люди даже могут довести эту тенденцию до крайности, например, обвиняя себя в том, что планируют мероприятие в день, когда идет сильный дождь.

2. Злитесь на себя и быстро сдаетесь

Вы никогда не скажете: "Хоть у меня и не получилось в этот раз, зато я имею возможность попробовать еще …", а просто будете обвинять себя в том, что вы неудачник. Вместо того, что бы сконцентрироваться на поведении, которое вызвало проблему, и на том, как можно улучшить ситуацию, вы погрузитесь в негативные мысли о себе, которые будут подрывать вашу самоуверенность.

3. Часто избегаете рисков

Понимая, что вы каждый раз терпите неудачу, для вас намного проще и безопасней вообще ничего не делать.

4. Боитесь выражать свою точку зрения

Вы можете считать себя скучным или недостаточно эрудированным, чтобы вести полемику в какой-то компании. Очень важно не притворятся, что вы разбираетесь в теме дискуссии, когда на самом деле, вы знаете очень мало. Но если вы ведете себя так же в компании людей, обладающих равными или даже меньшими знаниями, тогда вы, вероятней всего, занимаетесь самокритикой, когда начинаете себя сдерживать.

5. Сравниваете себя с другими

В этом случае ваша самооценка зависит от того, как (по вашему мнению) другие люди смотрятся на вашем фоне. Если вы менее эрудированны или менее квалифицированы, чем они, тогда ваша самокритика усиливается и вам постоянно может казаться, что другие всегда лучше вас.

6. Никогда не удовлетворены своими достижениями

Что бы вы ни делали, вы всегда найдете недостатки, даже если вы сделали свою работу на все сто процентов.

7. У вас невероятно высокие требования

Вам кажется, что вы никогда не станете счастливыми, если не будете достаточно умными, привлекательными, богатыми и креативными? Ваши требования невозможно удовлетворить? Они слишком нереальны? Вы можете узнать это, если результаты, которых вы добиваетесь, редко совпадают с вашей картинкой в голове.

8. Помешаны на фразе "А что если?... "

Вы думаете о худшем ходе развития событий и зацикливаетесь на нем. Да, беспокойство действительно может быть формой неуверенности в себе и частью самокритики, особенно когда вы постоянно переживаете о личных неудачах и возможных будущих унижениях.

9. У вас есть проблемы с внешним видом

Возможно, у вас присутствуют проблемы с внешностью, от которых вы не можете избавиться. Причем эта проблема беспокоит людей всех размеров и форм. Но на самом деле она связана с тем, как вы сами себя видите, и если вам почти всегда не нравится ваш внешний вид, тогда вы занимаетесь самокритикой.

10. Никогда не просите о помощи

Если просьба о помощи является для вас серьезным испытанием, то вы можете быть довольно самокритичными, боясь показаться слабым или неумелым.

11. Не отстаиваете свои потребности и желания

Самокритичные люди часто боятся отстаивать свои права, так как это может привести к отвержению со стороны других. Если вы высказываете свое мнение, заявляете о своих потребностях или о чем-то просите, то всегда есть шанс, что вам могут отказать. Чрезмерно самокритичный человек, иногда может быть настолько убежден в предстоящем отказе, что часто принимает его раньше времени.

12. У вас присутствуют мысли о самовредительстве

Для некоторых людей различные формы самобичевания служат высвобождением от эмоциональной боли. Во многих случаях эта эмоциональная боль связана с самокритикой.

13. Вас постоянно критиковали родители

Подвергались ли вы негативным замечаниям со стороны одного или обоих ваших родителей? Если да, то вы, возможно, усвоили эти послания и выработали своего внутреннего критика.

14. Упорно анализируете ошибки

Как часто и как долго вы думаете о своих ошибках? Вы тратите огромное количество времени и энергии на анализ каких-то неудач и вашей причастности к ним? Если вы анализируете ошибки, не связанные с изучением чего-то ценного, тогда вы, вероятно, напрасно себя наказываете.

15. Не так легко умеете прощать

Прощение себя и других требует отказа от осуждения, но для человека, погрязшего в самокритике это будет сложно. Даже если вы вините только себя, вам будет гораздо труднее простить другим их участие в ваших жизненных неудачах и недоразумениях.

16. Не хвалите себя

Вы не видите причин, для повышения свей самооценки с помощью таких фраз, как: "Я хорошо выгляжу", "Я все смогу", "Я справлюсь". Более того, для некоторых позитивный разговор с самим собой может даже показаться странным или нелепым. Вот это уже настоящий признак хронической самокритики.

17. Сложно воспринимаете критику со стороны других людей

Обижаетесь ли вы и злитесь, когда люди дают вам обоснованную и конструктивную критику? Если вы чрезмерно самокритичны, вы можете слишком остро реагировать на замечания других и принимать все близко к сердцу.

18. Не можете принимать комплименты

Когда кто-то говорит о вас что-то хорошее, чувствуете ли вы, что заслуживаете этого? Склонны ли вы отклонять комплименты самоиронией? Если это так, тогда для вас предпочтительней самокритичный взгляд на себя. Когда кто-то делает вам комплимент, можно просто ответить "спасибо".

19. Мыслите одними крайностями

Если вы не признаете, что между крайностями существует множество ценностей, для вас все либо хорошо, либо плохо. Установка на абсолютные идеалы приводит к тому, что вы игнорируете небольшие успехи и приписываете себе меньшие достижения.

20. Ваши достижения непрестанно падают ниже ваших возможностей

Классическим признаком хронической самокритики является недостаточная производительность. После многих лет исполнений задач с низкой продуктивностью, вы можете оглянуться вокруг и разочароваться тем, как мало вы достигли в жизни. Если это не призыв к борьбе с вашей самокритикой, то что это тогда?