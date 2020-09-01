Облик океана изменился. Ученые составили карту морских сооружений на планете

Ученые из Австралии впервые в истории составили карту морских сооружений во всем мире и попытались выяснить их воздействие на окружающую среду. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование проводилось в Австралийском университете Сиднея и Сиднейском институте морских наук. Команда ученых собрала данные о морских сооружения всех типов. К ним относятся нефтяные вышки, ветряные электростанции, телекоммуникационные кабели, торговые порты, мосты и туннели, а также искусственные рифы и аквакультурные фермы.

В результате ученые получили первую карту человеческого развития в мировом океане, которая показывает, насколько морская среда изменилась в результате человеческой деятельности. По данным команды, в общей сложности около 30 тыс. кв. км было изменено человеческими постройками, что составляет 0,008% всего океана. Но, по словам ведущего автора Аны Багнот, изменения и последствия более глобальны, чем может показаться.

"Последствия от построенных структур выходят за рамки их прямого физического воздействия. Морское строительство может изменять окружающую среду, меняя экологические характеристики, качество воды и гидродинамику, а также уровень шума и электромагнитные поля", – говорит Багнот.

Доктор и ее команда обнаружили, что площадь воздействия от строений простирается на 2 млн кв. км, что составляет более 0,5% общей площади океана. Также выяснилось, что 40% площади, занимаемой всеми строениями в мировом океане, приходится на аквакультурные фермы в Китае. А шумовое загрязнение от торговых портов может распространяться на расстояние до 20 км.

Процесс антропогенных изменений в океане ускорился в середине 20 века, отмечают ученые.

"Цифры вызывают тревогу. Например, инфраструктура для энергетики и аквакультур, а также число кабелей и туннелей, по прогнозам вырастет на 50-70% к 2028 году. Однако это заниженная оценка, так как существует нехватка информации о развитии океана из-за отсутствия регулирования в этой сфере во многих частях света", – добавляет эксперт.

Команда надеется, что их карта привлечет внимание к важности сохранения морской среды, а также станет отправной точкой для дальнейших исследований.