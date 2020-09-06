Ученые смоделировали то, как могла бы выглядеть пока неуловимая темная материя в космосе. Об этом сообщает Universe Today.

Сложное компьютерное моделирование было проведено командой из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Исследователи провели детальное моделирование космоса, состоящего из темной материи, которую пока наука не может увидеть.

По словам исследователей, точность любого моделирования, связанного с темной материей, зависит от теорий о ней. В этом случае команда предположила, что темная материя состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP) с массой примерно в 100 раз больше, чем у протона. WIMP – одна из самых популярных теорий темной материи, ученые считают, что именно из них она состоит.

По мненю ученых, именно так выглядит в космосе темная материя. Иллюстрация: J. Wang; S. Bose/Center for Astrophysics.

Ученые видели, что темная материя может образовывать ореолы вокруг галактик. Но также обнаружилось, что ореолы темной материи не ограничиваются лишь масштабами галактик. Они могут образовывать и вокруг планет с небольшой массой, а также целых скоплений галактик.

Ореолы имеют одинаковую структуру, где самые плотные места находятся в центре и размываются по краям.

Несмотря на то, что мелкие гало слишком малы для обнаружения по их гравитационному влиянию на свет, они могут рассказать, как темная материя взаимодействует сама с собой, отмечают эксперты.

Одна из идей состоит в том, что когда частицы темной материи сталкиваются, они испускают гамма-излучение. Некоторые наблюдения уже подтверждают избыток гамма-излучения в центре нашей галактики, что может быть связано с темной материей.