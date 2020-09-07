Парящие в облаках города. Ученые предлагают забыть о Марсе и колонизировать Венеру

Ученые предложили обратить внимание на Венеру, как на потенциальное место для колонизации, а не далекий Марс. Об этом сообщается в документальном фильме "Venus: Death of a Planet", передает Express.

Исследователи считают, что раньше Венера была похожа по своим условиям на Землю, имея те же размеры. Но за 4,6 млрд лет парниковые газы нанесли урон Венере, которая сейчас горячее Меркурия – ближайшей к Солнцу планете.

Температура на Венере превышает 460 градусов по Цельсию из-за вулканической активности и плотной тяжелой атмосферы, содержащей углекислый газ. Но над токсичным слоем атмосферы находится другой, похожий на земной, в котором преобладают углекислый газ, кислород и азот.

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Но словам некоторых ученых, человечество на Венере может обустроить свои поселения на борту "плавучих мест обитания". Такую идею ученые оправдывают тем, что как минимум, Венера намного ближе к Земле, чем Марс.

Самое близкое расстояние от Земли до Марса составляет 55,76 млн км, а до Венеры – 38 млн км.

"Вы можете обустроить среду обитания в атмосфере Венеры. Места обитания могут быть очень большими, и вам даже не понадобится водород или гелий. Атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа, кислорода и азота, пригодных для человека. Воздух, который будет удерживать вас на высоте, будет также тем воздухом, которым можно дышать. Подъемный газ – это ваша среда обитания", – заявил инженер из Исследовательского центра Гленна NASA Джеффри Лэндис.

Правда, не все разделяют идею ученого.

"Идею о том, что людям придется парить над раскаленной печью, будет сложно продать", – говорит старший инженер по мехатронике Лаборатории реактивного движения NASA Джонатан Саудер.

Также есть и другие нюансы жизни на Венере. Например, из-за высоких температур и густой ядовитой атмосферы, полной углекислого газа, появляется сильный парниковый эффект. При такой температуре, на Венере нет никакой жидкости, что делает перспективу жизни на планете весьма сложной.