Потенциальная зона конфликта. Кто и как будет зарабатывать деньги на Марсе

Илон Маск почти два десятилетия объединял поклонников SpaceX вокруг своей главной цели – колонизации Марса, на которую мировые правительства смотрят скептически, отчасти из-за дороговизны миссии, пишет CNN.

Маск, генеральный директор и главный инженер компании, относится к своей цели, как научно-фантастический герой с особенным призванием, а не предприниматель с деструктивным бизнес-планом.

"Если на Земле произойдет что-то ужасно, вызванное людьми или природой, мы должны иметь страховку для жизни в целом", – заявил Маск во время виртуальной конференции, посвященной Марсу 31 августа.

Планы SpaceX относительно поселения на Красной планете поднимает множество технологических, политических и этических вопросов. Но одно из самых сложных препятствий касается финансирования, даже Маск не решился спрогнозировать общую сумму затрат на колонизацию Марса.

Последней космической программой, которая была близка к амбициям Маске в обалсти межпланетных путешествия, была программа NASA "Аполлон". Миссия доставила на Луну 6 космических кораблей и 12 астронавтов. "Апполон" стоил более 280 млрд долларов (по современному курсу), и в некоторые годы финансирование NASA составляло 4% всего бюджета страны. В последние годы космическое агентство получает финансирование в размере менее 0,5% федерального бюджета. NASA составляет собственный план по возвращению людей на Луну, а позже и по полетам на Марс. Но в агентстве также пока не могут назвать, сколько будут стоить их марсианские амбиции.

Личное состояние Маска выросло примерно до 100 млрд долларов. Он неоднократно заявлял, что надеется на прибыль от других предприятий SpaceX, включая запуск спутникового Интернета, которые будут финансировать его запуск ракеты на Марс. По данным Pitchbook, SpaceX также привлекла около 6 млрд долларов от банков и венчурных инвесторов, став одной из самых дорогостоящих компаний в мире.

Далее возникает вопрос: можно ли зарабатывать на Марсе?

Межпланетная прибыль

SpaceX потратит еще много лет на разработку всех необходимых технологий, которые будут нужны для колонизации Марса. Компания находится на ранней стадии разработки своего космического корабля и ракет-носителей Starship для полетов на Красную планету. Маск подсчитал, что разработка Starship обойдется в 10 млрд долларов, до этого, компания запустит сотни спутников на борту ракеты, чтобы быть уверенной в ее надежности.

Если корабль действительно сможет доставить поселенцев на Марс, людям потребуется герметичная среди обитания, чтобы защититься от токсичного воздуха и смертельной радиации.

По словам ведущего ученого программы NASA по исследованию Марса Майкла Мейера, первые 100 лет присутствия людей на Марсе их экономическая ситуация будет сомнительной.

У Маска есть план сделать Марс привлекательным местом в долгосрочной перспективе. Речь идет о терраформировании, гипотетический сценарий, в котором люди делают Марс более похожим на Землю, закачивая газ в атмосферу планеты. Предлагается использовать те же парниковые газы, которые вызывают климатический кризис на Земле, чтобы сделать атмосферу Марса более плотной, теплой и более благоприятной для жизни. Маск ранее предлагал запустить этот процесс, сбросив на Марс ядерные бомбы.

Идея терраформирования действительно возникала у исследователей, говорит Мейер, но она не была конкретным планом.

"Это было интеллектуальное упражнение", – отмечает Мейер.

Проблема заключается в том, что в атмосфере Марса почти нет кислорода. Также на планете очень мало воды, а это означает, что будет чрезвычайно сложно выращивать урожай, не говоря уже о создании круговорота воды на Марсе. Неизвестно, хватит ли ресурсов на Марсе, чтобы терраформирование стало возможным.

Маск также признал, что терраформирование будет чрезвычайно ресурсоемким.

Ценности и оценки

По словам Мейера, на Марсе нет известных науке ресурсов, которые были бы достаточно ценными, чтобы их можно было добывать и продавать на Земле.

"Одна из причин, по которой ученые интересуются Марсом, заключается в том, что он в значительной степени состоит из того же материала, что и Земля", – говорит эксперт из NASA.

Маск ранее предполагал, что ресурсы Марса, вероятно, пригодятся только для поселенцев. Он отмечал, что единственны "экономическим обменом" между жителями Марса и Земли будет "интеллектуальная собственность".

Мейер признает, что Марс может в будущем стать прибыльным за счет туризма. Но добавляет, что вопрос заключается не в том, станут ли путешествия на Марс прибыльным делом, а в том, когда это произойдет.

Илон Маск никогда подробно не описывал свои идеи о зарабатывании денег на Марсе, но его размышления об экспорте интеллектуальной собственности перекликаются с книгой популяризатора науки Роберта Зубрина и давнего сторонника Маска.

"Идеи могут стать еще одним возможным экспортом для марсианских колонистов", – писал в одной из своих книг Зубрин.

Чтобы заглянуть в потенциальное будущее человечества, Зубрин обращается к прошлому.

"Подобно тому, как нехватка рабочей силы, преобладающей в колониальной Америке и Америке 19-го века, привела к созданию целого списка изобретений, так и условия крайней нехватки рабочей силы будут стимулировать марсианскую изобретательность", – писал Зубрин.

Он продолжает поддерживать эти идеи, утверждая, что американская колонизация сработала. Зубрин вспоминает колонизацию Северной Америки в качестве примера, как потенциальные колонисты Марса могли бы финансировать свое путешествие, либо путем продажи своего имущества на Земле, либо "долговым рабством".

"Если вы посмотрите на колониальную Америку, человек среднего класса мог отправиться туда, продав свою ферму. Но выручка дала бы ему билет в один конец. Но если вы работаете, то сможете отработать свой билет за семь лет", – говорит Зубрин.

Также он считает, что колонизация не сможет обойтись без эксплуатации.

"Если кто-то спросит: "Но разве там не будет эксплуатации?". Ну конечно, люди все время так поступают друг с другом", – ответил эксперт.

На вопрос о том, не повторится ли темная история американской колонизации, Зубрин отвечает, что на Марсе нет коренных жителей.

Преподаватель Технологического института Вирджинии в области передовых технологий, этики и общества Дэмиен Уильямс, что пока нет ответа на ключевой вопрос колонизации Марса. До сих пор не ясно, кого видит Маск в качестве первых поселенцев. Астронавтов NASA, супербогатых любителей острых ощущений или сотрудников SpaceX?

"Эта конкурентоспособная позиция не обязательно плоха", – говорит Уильямс.

Но когда дело не касается частной компании, использующей ресурсы, которые по международным правилам, никому не принадлежат.

"Кто был привлечен и как? Кто остался в стороне и почему? Эти вопросы имеют значение", – отмечает эксперт.

По словам Уильямса, без четко обозначенных целей и договоренностей колония SpaceX может создать "зону конфликта".

"Ценности, которые мы берем с собой в космос, должны быть в центре внимания", – подытожил эксперт.