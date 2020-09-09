Цифровая консоль Xbox Series S будет на 60% меньше, чем версия Xbox Series X.

Компания Microsoft объявила дату выхода своей полностью цифровой консоли Xbox Series S, которая состоится 10 ноября. Об этом сообщает Engadget.

Сегодня утром компания показала промо-ролик к новой консоли и назвала ее цену – 299 долларов. Консоль Xbox Series S будет на 60% меньше, чем версия Xbox Series X.

Xbox Серия S нацелена на игровой процесс с разрешением 1440p с частотой кадров до 120 fps. Также консоль обладает некоторыми особенностями Series X, включая трассировку лучей, технологию VRS (технология для повышения производительности) и частоту обновления, а также поддержку сверхнизкой задержки.

Series S поддерживает воспроизведение потокового мультимедиа и изображения в 4K. Основное ухудшение, в сравнении с Series X, касается объема памяти. У Xbox Series S всего 512 ГБ памяти по сравнению с 1 ТБ для Series X (и 825 ГБ для PlayStation 5).

Слухи о полностью цифровом Xbox следующего поколения ходили давно, поскольку Microsoft сосредоточила внимание на расширении своих онлайн-сервисов, поощрении кросс-платформенных игр и создании Game Pass, который в этом году достиг 10 млн подписчиков.

Series S – это консоль, созданная для продажи подписок Xbox Game Pass Ultimate, и Microsoft уже много лет закладывает основу для этого.

В это же время, дата выхода Xbox Series X пока официально не подтверждена, предполагается, что она будет стоить 499 долларов.

Характеристики Xbox Series S: