Microsoft назвала дату выхода и стоимость новой консоли Xbox Series S
Цифровая консоль Xbox Series S будет на 60% меньше, чем версия Xbox Series X.
Компания Microsoft объявила дату выхода своей полностью цифровой консоли Xbox Series S, которая состоится 10 ноября. Об этом сообщает Engadget.
Сегодня утром компания показала промо-ролик к новой консоли и назвала ее цену – 299 долларов. Консоль Xbox Series S будет на 60% меньше, чем версия Xbox Series X.
Xbox Серия S нацелена на игровой процесс с разрешением 1440p с частотой кадров до 120 fps. Также консоль обладает некоторыми особенностями Series X, включая трассировку лучей, технологию VRS (технология для повышения производительности) и частоту обновления, а также поддержку сверхнизкой задержки.
Series S поддерживает воспроизведение потокового мультимедиа и изображения в 4K. Основное ухудшение, в сравнении с Series X, касается объема памяти. У Xbox Series S всего 512 ГБ памяти по сравнению с 1 ТБ для Series X (и 825 ГБ для PlayStation 5).
Слухи о полностью цифровом Xbox следующего поколения ходили давно, поскольку Microsoft сосредоточила внимание на расширении своих онлайн-сервисов, поощрении кросс-платформенных игр и создании Game Pass, который в этом году достиг 10 млн подписчиков.
Series S – это консоль, созданная для продажи подписок Xbox Game Pass Ultimate, и Microsoft уже много лет закладывает основу для этого.
В это же время, дата выхода Xbox Series X пока официально не подтверждена, предполагается, что она будет стоить 499 долларов.
Характеристики Xbox Series S:
- Новая консоль Xbox Series S в два раза меньше (на 60% компактнее) Xbox Series X.
- Внешний дизайн представлен в белом цвете с двумя решетками охлаждения.
- Использовать ее можно как вертикально, так и горизонтально.
- Приставка нового поколения полностью цифровая, так как в ней отсутствует Blu-Ray привод.
- Кастомный накопитель SSD до 512 ГБ.
- Оперативная память - 7,5 ГБ.
- Разрешение 1440p с частотой кадров до 120 fps.
- Поддержка видео и изображения 4K.
- Поддержка Variable Rate Shading (VRS) и трассировки лучей.
- Быстрая загрузка систем и игр.
- Покупка Xbox Series S включает в себя подарок – месячная подписка ко всем сервисам Microsoft.