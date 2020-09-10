Ученые нашли галактики без темной материи и выяснили, куда она делась

У двух карликовых галактик почти не было темной материи, что было крайне необычным явлением.

Астрономы открыли две галактики, в которых почти нет темной материи. В новом исследовании ученые попытались объяснить, куда делась вся темная материя из обнаруженных галактик. Об этом сообщает New Atlas.

Идея о том, что Вселенная содержит огромное количество невидимой материи была выдвинута еще в 1930 годы, когда астрофизики наблюдали, как далекие галактики движутся намного быстрее, чем позволяет их видимая масса. Команда предположила, что масса должна быть намного больше, и этот дополнительные материал был назван "темной материей".

В последующие десятилетия доказательства существования темной материи постоянно появлялись в астрономических наблюдения, хотя сами частицы по-прежнему ускользают от обнаружения.

Еще в 2018 году астрономы объявили об удивительном открытии NGC 1052-DF2 (или для краткости DF2), карликовой галактики, почти не содержащей темной материи. Видимого вещества в галактике было достаточно, чтобы объяснить относительно медленное движение его звездных скоплений. В следующем году обнаружилась еще одна такая же галактика NGC 1052-DF4 (или DF4).

Сделанные открытия могут оказаться исключением, подтверждающим правило. В конце концов, один из главных аргументов против темной материи состоит в том, что это фундаментальный просчет, а имеющиеся модели ошибочны. Но если это было бы так, то подобные ошибки должны относиться ко всем галактикам. Обнаружение галактик, в которых отсутствует темная материя, подтверждает теорию.

В новом же исследовании ученые изучили, куда могла деться темная материя из двух галактик. DF2 и DF4 – это галактики-спутники, вращающиеся вокруг гораздо большей галактики под названием NGC 1052. Астрономы предполагают, что галактические приливные силы переносят массу со спутников в более крупную галактику.

"Принято считать, что темная материя доминирует над общей массой галактики. Наблюдения за двумя галактиками показывают, что отношение их темной материи к звездным массам составляет около единицы, что в 300 раз ниже ожидаемого. Чтобы устранить это несоответствие, мы посчитали, что гало DF2 и DF4 могут терять большую часть своей массы из-за приливных взаимодействий с массивной галактикой NGC 1052", – говорит ведущий автор исследования Хай-Бо Ю.