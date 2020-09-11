Спутники Юпитера не дают друг другу замерзнуть, – ученые

Ученые выяснили, что спутники Юпитера согревают друг друга с помощью гравитационного воздействия. Об этом сообщает Phys.org.

Некоторые из ледяных лун Юпитера достаточно разогреты, чтобы вмешать океаны жидкой воды, а в случае с Ио приливной нагрев превращает породу в магму. По словам ученых, приливная сила постоянно деформирует тела, что создает внутреннее трение, которое нагревает недра.

Ранее ученые полагали, что лишь газовый гигант Юпитер в ответе за большую часть приливного нагрева. Но новое исследование показало, что взаимодействие лун между собой не дает им замерзнуть.

"Это удивительно, потому что спутники намного меньше Юпитера. Вы не ожидаете, что они смогут создать такую большую приливную реакцию", – говорит ведущий автор статьи из Лаборатории реактивного движения NASA Хэмиш Хэй.

Понимание того, как луны влияют друг на друга, важно, потому что это может пролить свет на эволюцию лунной системы в целом. У Юпитера около 80 спутников, из которых самые большие – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

"Защита подземных океанов от замерзания требует тонкого баланса между внутренним нагревом и потерями тепла, и все же у нас есть свидетельства того, что Европа, Ганимед, Каллисто и другие луны должны иметь океаны", – говорит соавтор статьи Энтони Тринх.

"На Ио, ближайшей к Юпитеру луне, широко распространена вулканическая активность, еще одно последствие приливного нагрева, но с более высокой интенсивностью, который вероятно, могла испытывать Земля в ранней истории. В конечном итоге, мы хотим понять источник этого тепла, а также его влияние на обитаемость миров в Солнечной системе и за ее пределами", – добавляет соавтор.

Частью приливного нагрева является приливной резонанс.

"Резонанс создает намного больше тепла. По сути, если вы толкнете какой-либо объект или систему, она будет колебаться с собственной частотой. Если вы продолжите ее толкать с правильной частотой, эти колебания будет становиться все больше и больше. Если толкнете качели в нужное время – они поднимутся выше, но в противном случае могут замедлиться" – отмечает Хэй.

Собственная частота каждой луны зависит от глубины ее океана. Когда приливы, создаваемые другими лунами начинают соответствовать резонансной частоте каждого тела, нагрев увеличивается. Он намного превышает силу воздействия от Юпитера, и в крайних случаях может привести к таянию льда и землетрясениям.

По словам ученых, для того, чтобы спутники испытывали приливной резонанс, их океаны должны быть глубиной от десятков до сотен километров.