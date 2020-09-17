Исследователи решили объединить хитин с марсианской почвой, чтобы строить укрытия и даже создавать инструменты.

Ученые считают, что для строительства укрытий и создания инструментов колонизаторам Марса будет необходим ключевой ингредиент – минералы из безжизненной марсианской почвы. Об этом сообщает CNN.

Создавать дома и инструменты астронавтам поможет хитин – волокнистое вещество, входящее в состав клеточной стенки грибов, экзоскелетов ракообразных и насекомых, а также в чешуе рыб и амфибий.

По словам исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, хитин можно объединять с поверхностным слоем марсианской почвы для создания нового материала.

Исследование показало, что хитин для использования на Марсе может быть взят от насекомых. Учитывая высокое содержание белка, насекомые могут быть частью рациона экипажа. Авторы заявляют, что хитин будет побочным продуктом питания экипажа.

В ходе эксперимента ученые объединили хитозан – органический полимер из креветок, и минерал, имитирующий свойства марсианской почвы.

Также исследователи использовали воду и некоторые химические вещества. Авторы работы говорят, что вода может быть взята из подземных залежей льда на Марсе. Гидроксид натрия можно получить из марсианской почвы. А уксусную кислоту можно получить при ферментации микроорганизмов, например пищевых отходов.

"Материал поход на бетон, но намного легче. Мы получили очень легкий камень", – говорит соавтор исследования Хавьер Фернандес.

Полученный материал ученые использовали для создания гаечного ключа и модели марсианской среды обитания. Авторы работы считают, что эксперимент продемонстрировал возможность быстрой постройки убежишь и создания необходимых для поселенцев инструментов.

Гаечный ключ, созданный учеными, не был таким же прочным, как металлический, но Фернандес утверждает, что он соответствует критериям NASA для " второстепенных космических технологий".