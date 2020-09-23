В Саудовской Аравии обнаружили окаменелые следы человека, оставленные 120 тыс. лет назад

В Саудовской Аравии археологи обнаружили окаменелые человеческие следы, оставленные 120 тыс. лет назад. Они являются самым древним свидетельством присутствия человека на Аравийском полуострове. Об этом сообщает New Atlas.

Следы были обнаружены в юго-западной части пустыни Нефуд, на месте когда-то полузасушливых лугов, усеянных озерами. Команда нашла 376 следов, сделанных разными существами, в том числе людьми.

"Наибольшее число следов оставили слоны и верблюды, но в то время в этом районе были также буйволы и лошади. Наличие пресноводных озер в регионе сделало его пригодным для слонов, верблюдов, ориксов, лошадей, буйволов и людей", – говорит автор исследования Жюльен Луис.

Команда также определила, что человеческие отпечатки были сделаны двумя или тремя людьми, идущими вместе. Казалось, что они следовали по следам животных, и их остановка была временной. Вероятно, люди остановились в этом регионе, чтобы попить и запастись едой, прежде чем двинуться дальше.

Чтобы определить возраст следов, исследователи использовали метод датировки, называемый оптически стимулированной люминесценцией (OSL). Из образцов извлекались частицы кварца, а затем подвергались воздействию света. Определенное свечение частиц указывало на то, когда они подвергались воздействию солнечного света в последний раз.

В данном случае это было 120 тыс. лет назад. Находка помогает закрыть некоторые дыры во временной шкале миграции древних людей.

"В миграции людей из Африки есть свидетельства того, что первые люди 100 тыс. лет назад жили на Ближнем Востоке (в Израиле) и в Азии, но до сих пор у нас не было свидетельств того, что произошло в Аравии – области между ними. Таким образом, это открытие в регионе, датируемое последним межледниковым периодом, заполняет значительный пробел в знаниях о распространении нашего вида", – говорит еще один автор исследования Матье Дюваль.