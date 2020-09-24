Используя свои солнечные электрические катамараны в качестве плавучих домиков для отдыха, компания Silent Yachts создаст легкие, гибкие и готовые к быстрому задействованию приморские и морские курорты, пишет New Atlas.

Ее новое предприятие Silent Resorts нацелено на создание полностью автономных частных островных курортов, которые в несколько раз меньше типичной курортной недвижимости.

По замыслу разработчиков, серия будет объединять катамараны двух видов ̶ 18-метровые и 24-метровые. Централизованные удобства, такие как стойка регистрации, рестораны, зоны отдыха, бассейны, спа-салоны и тренажерные залы, также являются частью концепции.

Каждый катамаран будет оборудован роскошной виллой, в комплекте с четырьмя люксовыми номерами, с отдельными ванными комнатами, современными кухнями, террасами, соляриями и многим другим.

При этом, каждая яхта будет оставаться полностью функциональным морским судном, позволяя гостям не только проводить время с комфортом, но и прочувствовать дух приключений, отправляясь в ночные и многодневные путешествия. Те, кому не так комфортно проводить время на воде, смогут выбрать люксовые номера на набережной из парусины и дерева.

По замыслу компании Silent, ее яхты смогут подключаться к сети и использовать свои аккумуляторные блоки и солнечные батареи не только для самоподзарядки, но и для питания внешних зданий. Однако, скорее всего, посетители предпочтут сохранить эту энергию для следующего морского приключения.

Компания также планирует построить наземную курортную инфраструктуру с собственной солнечной энергией.

Silent 80 стоимостью 4,9 млн евро, который будет использоваться в качестве курортного отеля, является флагманом парка Silent, предлагая различные конфигурации с двойным электродвигателем мощностью от 200 до 500 кВт, литиевыми аккумуляторами мощностью от 150 до 532 кВт/ч и одиночными или двойными генераторами для питания двигателей после разрядки батареи.

Солнечная панель мощностью 26 киловатт будет покрывать крыши многокорпусного судна, превращая обильный солнечный свет в запасную энергию. В качестве дополнительного решения для движения может также использоваться лодка с воздушным парусом.

Silent Resorts не только предлагает уникальную и устойчивую форму приключенческих путешествий для туристов, но и стремится сделать их более легкими и гибкими для инвесторов.

Из-за светлой и водной среды Silent Resort, владельцам курортов не нужно будет покупать большие участки земли.

"Дорогостоящее строительство удаленных площадок, длительные согласования, сложное проектирование, наземная инвазивная инфраструктура ̶ все это уже позади. Владельцам курортов понравится сокращение капиталовложений, а текущие эксплуатационные расходы составят лишь небольшую часть от стоимости традиционной недвижимости ", ̶ объясняет основатель и генеральный директор Silent Yachts Майкл Келер.

Также по его словам, все курортные активы являются личной собственностью, что устраняет необходимость в дорогостоящих и сложных структурах владения иностранными землями и налогообложениями.

Компания утверждает, что, используя готовые инженерные решения, курорт "под ключ" можно создать в любой точке мира всего за 18 месяцев.

На данный момент Silent Yachts занята поисками инвесторов, заинтересованных в развитии частных островных курортов в Карибском море.