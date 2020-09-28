NASA попробует посадить 50-метровый зонд в астероидный кратер шириной 8 метров

NASA впервые в своей истории собирается взять образцы грунта с астероида. 20 октября зонд OSIRIS-REx должен будет приземлиться на астероид Бенну, чья ширина составляет 500 метров. Об этом сообщает Space.com.

Зонд OSIRIS-REx, который находится на орбите Бенну почти два года должен будет по спирали спуститься к небольшому кратеру, получившему название "Nightingale" ("Соловей", – ред.). Для места приземления была выбрана относительно плоская поверхность шириной всего 8 м. Непростая задача для космического корабля размером с 15-местный автобус.

"Это место размером с несколько парковочных мест окружено большими валунами, размер которых достигает небольшого здания", – говорит заместитель руководителя проекта OSIRIS-REx Майк Моро.

Более того, OSIRIS-REx должен выполнить приземление самостоятельно. 20 октября потребуется более 18 минут, чтобы сигнал от Земли добрался до астероида, что слишком долго для контроля посадки в режиме реального времени.

Место для приземления оказалось намного меньше, чем изначально предполагалось командой миссии, которая спроектировала OSIRIS-REx с шириной 50 м. Астероид Бенну оказался более опасным, чем можно было предположить на основании наблюдений наземных телескопов.

В это же время, лучший материал для проб – свежий мелкозернистый материал, который долгое время не подвергался суровому космическому воздействию, оказался в кратере Nightingale.

Зонд соберет мелкозернистую почву с помощью механизма отбора проб, который прикреплен к концу манипулятора длиной 3,4 м. Всего за несколько секунд почва будет поднята потоком газообразного азота и собрана в емкость.

Затем OSIRIS-REx должен медленно и осторожно покинуть Бенну, а команда миссии оценить улов. Ученые намереваются получить 60 граммов астероидного материала. Если 20 октября будет собрано недостаточно материала, OSIRIS-REx может предпринять еще одну попытку спуска уже в кратер Osprey не ранее января 2021 года.

Но если все пойдет по плану, OSIRIS-REx покинет Бенну в марте 2021 года и вернется на Землю со своим космическим грузом. Образец астероида приземлится в пустыне Юта в специальной возвращаемой капсуле 24 сентября 2023 года.

Затем материал будет изучен учеными со всего мира, которые собираются узнать о первых днях существования Солнечной системы и о том, как зародилась жизнь на Земле. По словам исследователей, астероиды – это "капсулы времени", оставшиеся с эпохи формирования планет.

Отмечается, что общая стоимость миссии OSIRIS-REx составляет 800 млн долларов.