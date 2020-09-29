Ученые предлагают отправить на Венеру воздушные шары

Ученые предлагают запустить на Венеру быструю и дешевую миссию по поиску жизни в атмосфере планеты. Об этом сообщает Forbes.

Астробиолог из Технологического института Флориды Манасви Лингам и его коллега Андреас Хайн предлагают отправить на Венеру воздушные шары, которые будут заниматься поиском фосфина. Ученые утверждают, что в случае финансирования миссия может быть запущена к 2022 году.

По задумке исследователей, зонды с воздушными шарами, при входе в атмосферу, смогут замедлиться с помощью парашютов. После среди облаков будут развернуты воздушные шары с научными инструментами на борту. Они смогут плавать в том облачном слое, где был обнаружен фосфин.

"Как только они попадают в атмосферу, воздушные шары надуваются, как подушки безопасности", – говорит доцент аэрокосмических технологий в Университете Париж-Сакле Андреас Хайн.

Далее зонды займутся сбором аэрозолей и пыли, которые проанализируют с помощью микроскопа и масс-спектрометра.

По словам Хайна, воздушные шары будут исследовать атмосферу Венеры на высоте 50-60 км, где условия аналогичны земным по температуре и давлению. Высота будет примерно в пять раз больше, чем та, на которой летают самолеты. Ученый отмечает, что микробы могут выжить в таких условиях, свободно плавая или перемещаясь вместе с частицами аэрозолей и пыли.

Плотный облачный покров Венеры может стать идеальным инкубатором для жизни. Авторы отмечают, что теоретически такая атмосфера может обеспечить защиту от высокоэнергетических частиц и радиации. В это же время, жизнь будет обеспечена солнечным теплом и питательными веществами в атмосфере.

"Задуманная нами миссия по обнаружению жизни предполагает развертывание микроскопов для поиска клеточной морфологии в микронном масштабе и камер для поиска макроскопических маркеров жизни", – говорит Лингам.

Частицы пыли и аэрозолей из атмосферы будут собираться в чашке Петри или на специальной пластине, и микроскоп будет сканировать их в поисках подвижности, указывающей на биологическое происхождение.

По словам Хайна, космический аппарат будет отправлять собранные данные на Землю с помощью стандартной радиоантенны. Суть состоит в том, что такой космический аппарат может быть построен и запущен в течение следующих 2-3 лет с бюджетом менее 20 млн долларов, что очень дешево по аэрокосмическим меркам.

Хайн и Лингам подчеркивают, что при использовании готовых технологий и массой космического корабля не более 50 кг миссия может быть легко профинансирована, как коммерческими компаниями, так и частными лицами.