В копилку бедствий 2020-го года. Ученые объявили о появлении зомби-штормов

Ученые обнаружили "зомби-штормы, которые восстанавливают силу после того, как утихли. Об этом сообщает Space.com.

По словам исследователей, подобные погодные аномалии становятся все более распространенными из-за изменения климата.

"Теперь в 2020 году у нас есть еще и тропические зомби-штормы. Добро пожаловать в мир живых, тропический шторм Полетт", – написала Национальная метеорологическая служба США в Twitter.

Ранее в этом месяце тропический шторм Полетт сформировался в Атлантическом океане и обрушился на Бермудские острова как ураган первой категории. Затем он усилился на суше, превратившись в ураган второй категории, а после ослаб и утих через пять с половиной дней.

Несмотря на это, шторм Полетт не исчез, а восстал из мертвых. Полетт набрала сил и превратилась в тропический шторм примерно в 480 км от Азорских островов в понедельник, 21 сентября. Термин "зомби-шторм" является новым, но явление крайне редко регистрировалось и раньше.

По словам профессора атмосферных наук в Университете Иллинойса Дональда Вуэбблса, зомби-штормы будут происходить все чаще, как и другие стихийные бедствия, усилившиеся в последние годы. Изменение климата и быстрое глобальное потепление увеличивает количество пожаров и ураганов.

"Мексиканский залив сильно нагрелся, особенно в некоторых океанских районах у побережья Карибского моря", – говорит Вуэбблс.

Он отмечает, что Мексиканский залив, где многие ураганы набирают силу, особенно уязвим для глобального потепления, поскольку воды в заливе очень мелкие и поэтому легко нагреваются.

Штормы в Атлантическом океане обычно образуются в более теплых частях океана около Африки из-за сочетания атмосферных и океанических условий. По словам ученых, для образования ураганов необходима теплая вода и влажный воздух. Штормы усиливаются, если есть постоянный приток энергии от теплой воды и воздуха, и ослабевают, когда перемещаются в более прохладные места.

Теперь штормы достигают теплой воды в Карибском регионе и снова набирают силу, отмечает Вуэбблс. Процесс также работает и для еще не утихших штормов. Например, около месяца назад ураган "Лаура" прыгнул из шторма первой категории в четвертую, взяв энергию из теплой воды в заливе.

Эксперт добавляет, что с глобальным потеплением штормы, вероятно, станут еще сильнее, а это значит, что и зомби-штормы никуда не исчезнут.