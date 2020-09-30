Первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, умер от рецидива лейкемии

Американец Тимоти Браун, полностью излечившийся от ВИЧ после пересадки костного мозга, скончался от рака крови. Об этом сообщил его партнер Тим Хефген, передало Reuters.

В 2007 году Брауну сделали пересадку костного мозга для лечения лейкемии и ВИЧ-инфекции, которыми он был болен. Операция прошла успешно, а через три года в его крови не было обнаружено следов ВИЧ. Однако в 2019 году опять начала развиваться лейкемия.

Браун, родившийся в 1966 году, стал известен как "берлинский пациент" после того, как его ВИЧ-инфекция была вылечена врачами в Берлине. У Брауна ВИЧ был диагностирован в 1995 году, когда он жил в немецкой столице.

Для Геро Хюттера, врача, который лечил Брауна, его случай был выстрелом в темноту. Лечение включало разрушение иммунной системы пациента и трансплантацию стволовых клеток с мутацией гена CCR5, которая сопротивляется ВИЧ.

Этот и другие факторы сделали лечение Брауна дорогим, сложным и очень рискованным. Большинство экспертов говорят, что такой метод никогда не станет способом вылечить всех пациентов с ВИЧ, поскольку многие из них рискуют умереть от самой процедуры.

В марте врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Им стал живущий в Лондоне 40-летний Адам Кастильехо (его ранее называли "лондонский пациент"). Справиться с заболеванием, диагностированным в 2003 году, ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, которым он также страдал.

Недавно появились сообщения, что третий человек в мире мог излечиться от ВИЧ-инфекции. Речь идёт о 36-летнем пациенте из Сан-Паулу, который принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Чтобы окончательно убедиться в победе над болезнью, специалистам необходимо провести ещё ряд исследований.

В настоящее время более 37 млн человек во всем мире инфицированы ВИЧ, а пандемия СПИДа унесла жизни около 35 млн человек с момента ее начала в 1980-х годах.

Напомним, экспериментальная вакцина против ВИЧ оказалась неэффективной. Национальные институты здравоохранения США прекратили исследование вакцины HVTN 702. Участие в испытаниях принимали более 5 тыс. человек в Южной Африке.