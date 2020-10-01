Китайская межпланетная станция Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата и спускаемого аппарата, сделала селфи на пути к Марсу. Об этом сообщает Cnet.

На снимке виден космический аппарат на черном фоне, который ярко освещается солнечными лучами. Марсианская исследовательская миссия Китая, стартовавшая в июле, все больше отдаляется от Земли и должна достичь цели в феврале 2021 года. В мае 2022 года спускаемый аппарат должен совершить посадку на Красную планету.

Изображение было опубликовано Китайским национальным космическим агентством (CNSA) Китайской программой исследования Луны (CLEP) в Национальный день Китайской Народной Республики.

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Команда миссии сообщила, что зонд удалился почти на 24 млн км от Земли и находится "в хорошем состоянии". Также китайские ученые отметили наличие государственного флага Китая, который можно увидеть в правом нижнем углу зонда.

По словам исследователей, это первый "автопортрет из глубокого космоса" китайского зонда.

Для того, чтобы сделать снимок Tianwen-1 пришлось в буквальном смысле выбросить крошечную широкоугольную камеру. Улетая камера делала снимки каждую секунду, а затем передала их обратно на космический аппарат, который отправил снимки на Землю. После выполнения своей единственной миссии, камера пополнила растущее количество космического мусора.

В сообщении также упоминается о запуске Chang'e 5, следующей китайской мисси по исследованию Луны, запуск которой намечен на конец этого года. Официальная дата еще не была объявлена.