Tesla получила крупный заказ на 130 электрогрузовиков: модель Semi поставят на поток

В 2017 году, после презентации модели электрогрузовика Tesla Semi, Walmart Canada заказала у автопроизводителя 15 машин. А три года спустя компания заявила о желании закупить еще 130 грузовиков, сообщает издание Electrek.co.

Заказ этот был сделан в рамках экопрограммы Walmart Canada, целью которой является снижение транспортных выбросов углекислого газа в атмосферу. Компания планирует снизить выбросы СО2 до нуля к 2040 году. В этой связи она планирует инвестировать в покупку электротранспорта $3,5 млрд в течение следующих пяти лет.

Изначально Tesla принимала заказы с залогом в $5 тыс. за грузовик, но позже повысила сумму до $20 тыс. за резервирование базовой версии грузовиков, из чего следует, что общая сумма заказа может составить более $20 млн. Это делает заказ грузовых гибридов одним из крупнейших на сегодняшний день.

"Контракт, заключенный с Tesla, является частью нашей программы по внедрению инноваций в бизнес и обеспечению принципов устойчивого развития. К 2022 году мы планируем переоборудовать наш автопарк таким образом, чтобы 20% приходилось на электромобили, а к 2028 году мы планируем оснастить электрокарами весь автопарк", — прокомментировал Джон Бейлисс, старший вице-президент по логистике Walmart Canada.

Отметим, что Tesla Semi потребляет менее 2-х кВт⋅ч энергии на 1 милю (1,6 км) при максимальном весе авто и максимальной его скорости, что значительно снижает эксплуатационные расходы на милю по сравнению с дизельным двигателем. Иными словами, электрогрузовик может преодолеть расстояние в 500 миль (804 км) без подзарядки. Также он способен разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд при полной загрузке в 80 тыс. фунтов (36,2 т).



Машина оснащена камерами и датчиками, благодаря чему водитель заранее предупреждается о возможных опасностях на дороге — посторонних объектах, крутых поворотах, слепых зонах, разного рода препятствиях. Дополнительными функциями безопасности служат автоматическое экстренное торможение, автоматическое удержание полосы движения, предупреждение о выезде с полосы.

"Запас хода в более чем 800 км без подзарядки является одной из основных причин, по которой мы выбрали Tesla Semi, ведь мы в основном практикуем однодневные поездки", — прокомментировали в Walmart Canada.

Согласно недавнему заявлению генерального директора Tesla Илона Маска, в массовое производство модель Tesla Semi будет запущена в 2021 году. Но прежде автопроизводитель планирует создать еще несколько предсерийных прототипов Tesla Semi к концу этого года.



Напомним: ранее стало известно, что в Канаде полиция устроила погоню за Tesla со спящим водителем.