Ученые из Китая и Швейцарии изобрели электронные кровеносные сосуды

Швейцарские и китайские ученые недавно закончили разработку имплантов, заменяющих кровеносные сосуды, сообщает издание Newatlas.com. Новое медицинское устройство создавалось с целью обеспечить хорошее кровообращение в организме пациентов, страдающих рядом заболеваний, связанных с закупоркой сосудов.

Также новинка сспособна выполнять ряд других полезных функций. Например, корректировать дозировку лекарственных препаратов и способствовать генной терапии. Возможно, в будущем, новинку модифицируют таким образом, чтобы обеспечить регенерацию организма в целом.



Гибкий, биоразлагаемый электронный кровеносный сосуд, разработанный учеными из Китая и Швейцарии. Фото: Xingyu Jiang



Искусственные кровеносные сосуды состоят из эластичных патрубков, оснащенных металл-полимерной оболочкой. Все материалы имплантов биологически совместимы с настоящими тканями живых организмов и являются безопасными, по крайней мере, для животных. Это доказано в результате 3-месячного тестирования новинки на кроликах, в организме которых не наблюдались воспалительные процессы.



Во время эксперимента было установлено, что электронные кровеносные сосуды исправно транспортировали и кровь, и лекарства, доставляя последние в необходимую область. Импланты обеспечивали магнитную стимуляцию клеток для улучшения их проницаемости, что делало прием лекарств еще более эффективным. Ученым удалось воздействовать на электрополя искусственных сосудов, по сути управлять ими, благодаря чему улучшалась регенерация тканей и заживление ран происходило на порядок быстрее.



Но говорить о тестировании устройства на людях пока еще рано. Прежде ученые должны будут разработать более совершенные управляющие и питающие схемы. То есть в несколько раз уменьшить размеры электроники и источников питания.



Напомним: ранее стало известно, что стартап, показывающий мутации ДНК, привлек $110 млн инвестиций.