Археологи обнаружили 59 древних саркофагов в Саккаре и говорят, что есть и другие.

В Египте археологи обнаружили десятки древних саркофагов в огромном некрополе к югу от Каира. Об этом сообщает Phys.org.

По словам министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани, были найдены 59 запечатанных саркофагов, в большинстве из которых находились мумии. Они были захоронены в трех скважинах более 2600 лет назад.

"Я считаю, что это начало большого открытия", – заявил министр, добавив, что пока неизвестно, сколько еще саркофагов находится в этом районе.

На плато Саккара находится 11 пирамид, включая Ступенчатую пирамиду (Пирамида Джосера, – ред.), а также сотни гробниц древнеегипетских чиновников и другие памятники, возраст которых варьируется от 1-й династии (2920 г. до н.э. - 2770 г. до н.э.) до коптского периода (395-642 гг.).

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири рассказал, что украшенные саркофаги были сделаны для священников, высших должностных лиц и элиты позднего периода фараонов (664-525 до н.э.).

Он также добавил, что археологи нашли в общей сложности 28 статуэток Птах-Сокар, главного бога некрополя Саккара, а также искусно вырезанную бронзовую статуэтку бога Нефертума высотой 35 см, инкрустированную драгоценными камнями. На основании статуэтки также обнаружилось имя священника Бади-Амона.

Первая партия саркофагов была обнаружена в прошлом месяце, тогда археологи откопали 13 саркофагов в недавно найденной скважине глубиной 11 метров.

Участок Саккара является частью некрополя древней столицы Египта Мемфиса, который включает в себя знаменитые пирамиды Гизы. Руины Мемфиса были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1970-х годах.