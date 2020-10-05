В остекленевшем мозге жертвы Везувия нашли идеально сохранившиеся нейроны, – ученые

Температура во время извержения должна была достигать 520 градусов по Цельсию, чтобы ткань мозга превратилась в стекловидный материал.

Ученые обнаружили идеально сохранившиеся нейроны в человеческом мозге, превратившемся в стекло во время извержение Везувия почти 2 тыс. лет назад. Об этом сообщает IFL Science.

Ранее в этом году итальянские ученые нашли мозговую ткань, которая превратилась в черный стекловидный материал из-за экстремально высоких температур во время извержения Везувия в 79 году н.э. Теперь же новое исследование более детально проанализировало полученный образец и обнаружило в нем древние нейроны.

Исследование было проведено учеными из Неаполитанского университета имени Фридриха II во главе с Пьером Паоло Петроне. Команда утверждает, что получила лучший образец ткани центральной нервной ткани, когда-либо обнаруженный в археологических останках черепа.

Используя растровый электронный микроскоп и передовые инструменты обработки изображений, команда изучила остекленевший мозг и обнаружила в нем ряд отдельных структур.

"Обнаружение остекленевшего мозга действительно редкое событие, но наличие в нем всей центральной нервной системы, состоящей из нейронов и аксонов, совершенно поразительно", – говорит Петроне.

Вдобавок к нейронам и аксонам, ученые обнаружили ряд белков из тканей человеческого мозга. Определив род этих белков, команда смогла понять, какие части мозга превратились в стекло.

"Анализ этого черного стекловидного материала показал наличие нескольких сохранившихся белков, которые часто встречаются в коре головного мозга, гипофизе, мозжечке, гиппокампе, гипоталамусе и других частях", – отмечают исследователи.

Для того, чтобы ткань мозга остекленела, она должна быстро разогреться, примерно, до температуры в 520 градусов по Цельсию, а потом быстро остыть. Подобные археологические находки крайне редки, хотя ученые отмечают, что аналогичный процесс произошел с жертвами бомбардировки Дрездена во время Второй мировой войны.