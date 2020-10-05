Более 100 тысяч украденных устройств Apple ушли в продажу "как новенькие...

Еще в три года назад Apple заподозрила компанию-партнера GEEP Canada, которая занимается утилизацией отходов, в мошенничестве. Установив данный факт, в январе 2020 года хардверный гигант подал в суд на утилизатора и прекратил сотрудничество с ним. Причиной иска стала кража и перепродажа сотрудниками мусороперерабатівающего предприятия пришедших в негодность устройств Apple, а именно смарт-часов, смартфонов и планшетов, сообщает издание TheLogic.co.

В Apple утверждают, что более 103 тыс. гаджетов были вывезены с территории утилизационного предприятия. Данный факт был установлен во время аудита, проводимого представителями компании-производителя. В частности, было установлено, что 18% устройств поступивших в переработку в период с января 2015 года по декабрь 2017 года продолжают работать, о чем говорят данные полученные от различных операторов мобильной связи. Стоит отметить, что за вышеуказанный срок Apple сдала в переработку канадцам 530 тыс. iPhone, 5,6 тыс. iPad и 19 тыс. Watch.

Истец требует от ответчика выплаты компенсации в размере $22,7 млн. В свою очередь, в GEEP Canada признали факт кражи устройств тремя своими сотрудниками, однако о том, что их перепродали, утилизатору не было известно. В свою очередь Apple настаивает на внимательном расследовании инцидента, уверяя, что руководство GEEP Canada было в курсе всех событий, так как трое грабителей являются топ-менеджерами данной компании.



Напомним: ранее стало известно, что разработчики приложений создали коалицию для борьбы с монополизмом Apple.