На МКС ​​доставили ​​камеру для VR-съемок выхода астронавтов в открытый космос

На борт Международной космической станции (МКС) была доставлена специальная камера, которая запечатлит астронавтов, вышедших в открытый космос, передает издание TechCrunch. Камера будет снимать все происходящее в режиме 360 градусов, это сделает картинку реалистичной, и впоследствие пользователи смогут увидеть все происходящее при помощи VR-масок.

За разработку специальной космической камеры отвечали Felix & Paul Studios, Time Studios и эксперты по космическим технологиям Nanoracks. Снятый материал будет использован при создании документального сериала «Исследователи космоса: серия МКС».



Работать камера будет следующим образом: ее закрепят при помощи специального устройства Kaber MicroS Satellite (разработка Nanoracks), которое не только будет ее удерживать, но и обеспечит питание, а также позволит управлять им с помощью роботизированной “руки” Canadarm2. Эту “руку” на МКС обычно используют для манипулирования внешними грузами. По словам разработчиков, роботизированная “рука” будет выполнять роль операторского крана, только на этот раз съемочной площадкой станет космос, а не павильон киностудии.

Что касается технических характеристик, VR-устройство оснащено девятью модифицированными камерами Z-Cam V1 Pro, способными снимать 4K-видео, благодаря чему на выходе будет получено конечное изображение в 360 градусов. Эти камеры способны выдерживать суровые условия космоса: вакуум, УФ-излучение, ионизирующее излучение, сильно изменяющиеся экстремальные температуры, которые могут достигать от -120 градусов Цельсия до +120 градусов Цельсия в зависимости от воздействия солнца. Корпус гаджета герметичен, оснащен алюминиевым экраном для защиты от излучения и имеет как активную систему нагрева, так и систему пассивного охлаждения, что позволяет ему оставаться в условиях открытого космоса в течение недели.



Напомним: ранее ученые показали, какой была бы Земля с кольцами Сатурна.