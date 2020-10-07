Дизайнеры визуализировали Samsung Galaxy Z Fold 3 с третьим “экраном”

Издание Letsgodigital опубликовало 3D-изображения смартфона с гнущимся дисплеем третьего поколения. Свой вариант визуализации Samsung Galaxy Z Fold 3 дизайнеры основывали на технической документации компании-разработчика, буквально на днях опубликованной Всемирной организацией интеллектуальной собственности.





Схематическое изображение Samsung Galaxy Z Fold 3 (Иллюстрация: Letsgodigital)



Согласно техпаспорту, новинка будет оснащена двумя экранами и светодиодным индикатором довольно крупного размера, поэтому журналисты и прозвали его “третьим экраном”. Размещаться он будет с внешней стороны гнущегося корпуса на шарнире. Основной функцией этого “экрана” станет отображение уведомлений о звонках, сообщениях и т.п. в случаях, если смартфон лежит дисплеем вниз.



Визуализация модели Samsung Galaxy Z Fold 3 (Иллюстрация: Letsgodigital)



Скорее всего, Samsung Galaxy Z Fold 3 будет иметь стилус S Pen в комплекте.



Издание не исключает, что презентация данной новинки может состояться в феврале 2021 года, однако точными данными не располагает. Но доподлинно известно, что анонс серии Galaxy S21 пройдет именно в феврале следующего года.



Отметим, что недавно вышедший на украинский рынок смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 продается по цене в 60 тыс. грн. Сколько будет стоить модель следующего поколения, остается только догадываться.



Напомним: ранее стало известно, что