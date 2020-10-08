Ученые разгадали загадку шестиугольного шторма на Сатурне
Исследователи создали компьютерную модель, которая объяснила необычную форму урагана на газовом гиганте.
Ученые считают, что разгадали одну из загадок массивного шторма на Сатурне, который имеет необычную шестиугольную форму. Об этом сообщает SciTechDaily.
Шестигранный вихрь – это атмосферное явление, которое интересовало планетологов с момента его открытия в 1980-х годах в рамках американской программы Voyager. Шторм составляет более 30 тыс. км в диаметре и ограничен полосами ветров, дующих до 500 км/ч.
Двое ученых профессор геофизики Джереми Блоксхэм и научный сотрудник лаборатории Блоксхэма в Гарвардском отделении наук о Земле Ракеш Ядав создали модель, чтобы понять, как появился такой вихрь.
"Мы регулярно видим штормы на Земле, и они всегда спиралевидные, иногда круглые, но никогда не имеют шестиугольных сегментов или многоугольников с краями. Это действительно поразительно и совершенно неожиданно. Вопрос в том, как образовалась такая большая система, и как она может сохранять свою форму на протяжении такого количества времени", – говорит Ядав.
В своей статье ученые говорят, что неестественно выглядящий ураган возникает, когда атмосферные потоки глубоко внутри Сатурна создают большие и маленькие вихри (также известные как циклоны). Они окружают более крупный поток, дающий на восток возле северного полюса планета. Внутри него также есть ряд штормов. Более мелкие штормы взаимодействуют с более крупной системой, в процессе защемления струя превращается в шестиугольник.
"Этот ураган кружит вокруг планеты и должен сосуществовать с этими более мелкими штормами. Представьте, что у вас есть резинка, и мы помещаем вокруг нее кучу небольших резинок, а затем сжимаем все вместе. Центральное кольцо будет сжато и образует странную форму с определенным количеством краев. У нас есть более мелкие бури, которые соприкасаются с большими бурями в полярном регионе, и поскольку они должны сосуществовать, им приходится находить для себя место", – отмечают ученые.
Созданная модель предполагает, что шторм имеет глубину в тысячи километров и находится далеко под вершинами облаков Сатурна. Моделирование имитирует внешний слой планеты и показывает лишь около 10% ее радиуса. В течение месяца исследований, компьютерное моделирования показало, что явление глубокой тепловой конвекцией может вызывать атмосферные потоки, которые создают большие полярные потоки, циклоны и гигантский восточный ураган. Когда они смешиваются, наверху образуется неожиданная форма, а поскольку буря образуется глубоко внутри планеты, это делает шестиугольным шторм сильным и устойчивым.
Конвекция – это та же сила, которая вызывает торнадо и ураганы на Земле. Процесс похож на закипание воды в кастрюле: тепло от дна передает на более холодную поверхность, которая начинает бурлить. Считается, что именно подобный процесс вызывает большинство штормов на Сатурне, который являясь газовым гигантом, не имеет твердой поверхности, как у Земли.