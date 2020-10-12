ЕС ужесточит условия работы для Facebook, Google и подобных крупных компаний

Регуляторы Европейского Союза составят неких "хит-лист" из 20-ти BigTech-компаний для которых будет создана жесткая конкурентная среда, передает издание Engadget.com.

Предполагается, что в список будут включены такие монополисты, как Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (Google) и пр. Для них будут разработаны и введены правила, ограничивающие деятельность на европейском рынке. Делается это для того, чтобы дать возможность развиваться мелким компаниям, которым на сегодняшний день очень трудно конкурировать с крупными платформами.

В частности, регуляторы намерены “заставить” BigTech-компании делиться данными с конкурентами, а также сделать процесс сбора персональных пользовательских данных еще более прозрачным.

Какие конкретно компании попадут в “хит-лист” пока не известно, так как регуляторы не озвучили критерии отбора, кроме двух — занимаемая доля рынка и количество пользователей.

В 2019 году Европарламент, Еврокомиссия и Совет Европейского союза приняли директиву, согласно которой интернет-корпорации должны платить роялти правообладателям за использование их контента, предварительно получив лицензии на песни, фильмы, видеоклипы и пр. Данный документ также обязал их блокировать контент в случае, если автор не дает согласия на его публикацию. Что касается СМИ, то согласно условиям директивы, они в праве требовать компенсацию от онлайн-платформ за размещение больших отрывков оригинальных текстов.



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