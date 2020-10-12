Китай продолжает набирать астронавтов для своей космической станции

Китайское космическое агентство планирует запустить на орбиту основной модуль станции уже в этом году.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило, что отобрало третью группу астронавтов для будущей миссии по созданию национальной космической станции. Об этом сообщает Space.com.

Для миссии были отобраны 18 космонавтов, из которых 17 мужчин и одна женщина, они будут разделены на три группы. Семеро были выбраны из числа летчиков ВВС Народно-освободительной армии Китая и станут пилотами космических кораблей. Еще семь человек станут космическими инженерами и исследователями. Последние четверо конкурсантов, прошедших отбор, станут экспертами по полезной нагрузке, они были отобраны из числа кандидатов, занимающихся космической наукой или участвующих в пилотируемой космической программе Китая.

Отмечается, что это уже третий набор участников миссии, во время предыдущих был выбран 21 астронавт. Из них 11 человек уже совершили шесть космических полетов.

Третий по счету отбор начался в апреле 2018 года, в котором приняли участие около 2500 претендентов.

Согласно планам правительства, Китай приступит к созданию совей первой полноценной космической станции примерно в 2021 году.

В качестве первого шага, ракета носитель "Чанчжэн-5" выведет на орбиту основной модуль космической станции в 2020 году. Далее к основному модулю отправят другие компоненты и астронавтов для сборки остальной части станции.

По данным Китайской академии космических технологий, многомодульная станция, получившая название Tiangong, будет включать в себя три компонента – основной модуль, прикрепленный к двум лабораториям. Конструкция будет весить более 99 тонн.

Ожидается, что космическая станция будет завершена и полностью введена в эксплуатацию примерно в 2022 году. Станция должна будет проработать около 15 лет.