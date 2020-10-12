Микроплаты вместо татуировок. Ученые научились печатать датчики прямиком на человеческой коже

Ученые из Университета Пенсильвании разработали датчик, который можно безопасно печатать на человеческой коже, чтобы отслеживать например, температуру тела или уровень кислорода в крови. После завершения работы датчики можно легко будет легко смывать с тела. Об этом сообщает New Atlas.

Новые датчики, которые можно распечатывать, основаны на более ранних разработках гибких печатных плат для использования в носимых датчиках. Но раньше процесс требовал соединения некоторые металлических компонентов при температуре около 300 градусов по Цельсию.

Такой процесс горячего прессования был основным препятствием для печати плат на человеческом теле. Но исследователи нашли выход, создав слой вспомогательного спекания, который действует как своего рода буфер и позволяет материалам склеиваться при гораздо меньших температурах.

Новый слой содержит в себе пасту из поливинилового спирта и карбонат кальция. Этот слой сглаживает поверхность кожи и позволяет печатать очень тонкий слой металлических рисунков на коже при комнатной температуре.

По словам ученых, эта гибкая схема сохраняет свои электрохимические свойства и может быть настроена на непрерывную запись данных о температуре, кислороде в крови и сигналов сердца. После завершения работы датчик можно будет смыть обычной горячей водой.

"Удаление устройства не повреждает кожу. Это особенно важно для людей с чувствительно кожей, таких как пожилые люди и дети. Устройство может быть полезных, не создавая дополнительной нагрузки на человека, использующего его, или для окружающей среды", – говорит руководитель исследования Хуанью Ченг.

Продолжая улучшать свое устройство, команда надеется адаптировать технология для отслеживания симптомов COVID-19.