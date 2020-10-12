Как у джедая: канадский инженер создал настоящий световой меч из "Звездных войн"
Меч работает на пропане и кислороде.
Канадский инженер Джеймс Хобсон, известный в сети, как "Хэксмит", продемонстрировал настоящий световой меч, как из вселенной "Звездных войн". Об этом пишет Daily Mail.
Хобсон ведет блог, на который подписаны более 10 миллионов человек и работает над тем, что создает предметы из популярных научно-фантастических фильмов и книг.
Он уже создавал световые мечи, однако задался целью создать точную копию: чтобы светящееся лезвие эффектно появлялось из рукояти, как у Оби-Ван Кеноби и Люка Скайуокера.
Битва на световых мечах/Фото: скриншот из фильма
Меч работает на смеси пропана и кислорода, горит при температуре в 2204 градусов по Цельсию и может прорезать металл.
Но, чтобы пользоваться мечом, инженер должен также носить с собой рюкзак с топливом, которое подается к рукояти по шлангу.
По словам Джеймса Хобсона, создать световой меч, который бы работал полностью автономно, в наше время пока невозможно. Потому что для бесперебойной работы плазменного лезвия потребуются батареи, способные производить больше энергии, чем атомная электростанция.