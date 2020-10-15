Создана VR-технология, позволяющая ученым проникнуть внутрь человеческой клетки
Благодаря программному обеспечению vLUME, ученые смогут визуализировать внутренние процессы организма на клеточном уровне.
Программу, визуализирующую все, что происходит внутри клеток живых организмов, создали разработчики компании Lume VR Ltd. совместно с исследователями из Кембриджского университета, передает издание Nature Methods.
Программа, получившая название vLUME, способна не только создать трехмерное изображение исследуемых клеток в сверхвысоком разрешении, но и анализировать их функции. И все это в режиме виртуальной реальности. С помощью этого ПО можно изучать, как отдельные белки так и целые клетки.
Софт работает на базе технологии флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, позволяющей наблюдать и изучать строение различных объектов в наномасштабе. При этом разрешение получаемого изображения столь высоко, что можно наблюдать молекулярные процессы в режиме реального времени. За данную разработку, кстати, трое ученых, — Штефан Хелль (Германия), Уильям Мернер и Эрик Бетциг (оба из США), — получили Нобелевскую премию в 2014 году. Однако у данной технологии был небольшой недочет — все изображение были двухмерными, но ведь клетки и молекулы имеют определенный объем. Да и самим исследователям гораздо удобнее работать с трехмерными изображениями. Вот именно этот недочет и устранили разработчики ПО.
"До недавнего времени работа затруднялась тем, что приходилось интерпретировать данные, отображаемые в двухмерном пространстве. Приходилось подключать интуицию. Но после получения 3D-изображений, мы, наконец, смогли начать работать с точными данными", — прокомментировал доктор Стивен Ли из Кембриджского университета.
Получив столь мощный VR-инструмент, ученые смогли погрузиться "внутрь" клеток. Также софт позволяет обмениваться данными, сопоставлять их, находить закономерности, хранить информацию в виде видеофайлов, что позволит ученым со всего мира в считанные минуты обмениваться опытом.
"Раньше анализ данных, полученных методом флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, требовал много времени. Но наша программа vLUME может обрабатывать данные в разы быстрее, что упрощает работу ученых", — поделился генеральный директор компании-разработчика Lume Александр Китчинг.
Ранее стало известно, что американские ученые разработали устройство для управления ростом стволовых клеток.