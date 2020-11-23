Светящиеся линии в небе. Загадочное сияние STEVE продолжает ставить ученых в тупик (фото)

Исследователи нашли еще одну странность в малоизученном явлении, похожем на полярное сияние.

Ученые пытаются разобраться с загадочным явлением STEVE, которое похоже на полярное сияние, но таковым не является. По мере изучения странного свечения в небе исследователи получают все больше вопросов без ответов. Об этом сообщает LiveScience.

Атмосферное явление STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) впервые увидели исследователи-любители в небе над Канадой в июле 2016 года. В отличие от полярных сияний, STEVE выглядит как вертикальные линии, простирающиеся на сотни километров через атмосферу. Оно появляется ближе к экватору, чем типичное северное сияние, и часто сопровождается скоплением зеленых точек.

Исследователи до сих пор не знают, что вызывает появление STEVE, но считают, что это не разновидность полярного сияния. Они появляются, когда поток заряженных частиц от Солнца взаимодействует с магнитным полем Земли. В это же время, STEVE – это поток горячего турбулентного газа, который появляется независимо от солнечной активности.

Предполагается, что явление может быть результатом какого-то естественного процесса в ионосфере – часть земной атмосферы, простирающейся от 80 до 1 тыс. км над поверхностью планеты, чуть ниже магнитного поля.

В новом исследовании ученые из NASA нашли в явлении еще одну странность. Они проанализировали горизонтальные линии, которые появляются ниже вертикальных линий сияния примерно на 20-30 секунд.

Фото: Stephen Voss

Пока удалось выяснить, что длинная трубчатая фора полосок может быть оптической иллюзией. По словам исследователей, полосы больше похожи на крошечные светящиеся точки, которые кажутся удлиненными из-за размытия изображения.

Команда обнаружила, что каждая из этих точек имеет физическую связь с основными вертикальным сиянием. Также каждая из этих точек движется вдоль одних и тех же линий магнитного поля. Сами же полосы появляются лишь в нижней части ионосферы на высоте от 100 до 110 км.

Кроме этого, зеленый цвет сияния связан с выбросами атомарного кислорода в атмосферу. Вероятно, что турбулентные частицы в STEVE сталкиваются и быстро нагревают окружающий кислород, вызывая появление зеленых огней в небе.

По словам ученой из Центра космических полетов Годдарда Элизабет Макдональд, явление STEVE настолько ново для науки, что возможно, опубликованное исследование является всего лишь верхушкой айсберга.