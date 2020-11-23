В центре Млечного Пути обнаружены останки чужой галактики, – ученые (видео)

Исследователи обнаружили несколько сотен звезд, не принадлежащих нашей галактике.

Группа исследователей обнаружила ископаемую галактику в самом сердце Млечного Пути. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование, возглавляемое Дэнни Ортой из Ливерпульского университета Джона Мура (LJMU) показало, что найденная галактика Геракл столкнулась и слилась с Млечным Путем 10 млрд лет назад. Новая работа говорит о том, что ранние годы нашей галактики были достаточно бурными.

Геракл был обнаружен с помощью данных в инфракрасном диапазоне, собранных обсерваторией Апачи-Пойнт, которая проанализировала более 5 млн звезд в нашей галактике. По словам команды LJMU, инфракрасный диапазон спектра необходим, так как центр Млечного Пути перегружен пылью, которая закрывает видимый свет. Изучая химический состав и скорость звезд, ученые смогли отыскать те, что входили в галактику Геракла до столкновения с Млечным Путем.

Фото: Danny Horta-Darrington (Liverpool John Moores University)/NASA/JPL-Caltech/SDSS

"Чтобы найти ископаемую галактику, подобную этой, нам пришлось детально изучить химический состав и движение десятков тысяч звезд. Это особенно сложно сделать со звездами в центре Млечного Пути, так как они скрыты от за облаками межзвездной пыли. Но нам удалось пробиться сквозь эту пыли и заглянуть в самое сердце Млечного Пути", – говорит соавтор Рикардо Скьявон.

[ + – ]

Было обнаружено всего несколько сотен звезд Геракла, но их химический состав и траектории настолько отличаются от других звезд, что они должны были возникнуть за пределами нашей галактики. По словам ученых, в таких галактических останках нет ничего необычного. Млечный Путь образовался в результате множества столкновений с более мелкими галактиками, которые стали частью нашей. Обычно такие остатки можно увидеть в гало Млечного Пути.

Но расположение Геракла в центре галактики предполагает, что он столкнулся с нашей галактикой в самом начале ее истории. Что еще более важно, исследователи подсчитали, что Геракл составляет одну треть масса всего гало Млечного Пути, а это значит, что древнее столкновение было очень сильным и масштабным.

"Как наш космический дом, Млечный Путь уже особенный для нас, но эта древняя галактика, погребенная внутри, делает его еще более особенным", – подытожил Скьявон.