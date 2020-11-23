В деревьях обнаружили следы взрывов сверхновых звезд, - ученые

На основании своего исследования геолог Роберт Брэкенридж считает, что массивные энергетические взрывы, происходящие на расстоянии тысяч световых лет от Земли, могли оставить след в биологии и геологии нашей планеты, в частности в годовых кольцах деревьев.

Взрывы сверхновых звезд — одно из самых больших и невероятных явлений, происходящих в космосе. Но как гибель гигантских звезд в нашей галактике влияет на Землю и другие планеты? Что произойдет, если в нашем уголке Млечного пути взорвется сверхновая? Разве это так важно? Безусловно, пишет Forbes.

То огромное количество излучения, которое своим взрывом испускает сверхновая, может привести к изменению климата как на Земле, так и на близлежащих планетах. Так что исследования взрывов сверхновых играют решающую роль при изучении не только нашей планеты, но и потенциально обитаемых планет в других звездных системах.

Стоит отметить, что это также актуальный вопрос и для нашей Солнечной системы, учитывая путаницу относительно того, может ли красная сверхгигантская звезда Бетельгейзе, которая, как мы знаем, превратиться в сверхновую в ближайшие 100 тыс. лет, взорваться гораздо раньше.

Новое исследование, опубликованное в "International Journal of Astrobiology" предполагает, что взрывы сверхновых, происходящих в Млечном пути на расстоянии тысяч световых лет от Земли, могли оставить след в биологии и геологии нашей планеты.

За несколько коротких месяцев взрыв сверхновой способен высвободить столько же энергии, сколько Солнце за все свое существование.

Когда звезда разрушается при взрыве сверхновой, она испускает излучение, и считается, что планеты, которые недавно подверглись облучению сверхновыми, менее пригодны для жизни.

Роберт Брэкенридж, геолог из Университета Колорадо в Боулдере сравнил влияние известных сверхновых по годовым кольцам в останках древних деревьев. Астрономы могут это осуществлять благодаря тому, что сверхновые оставляют после себя видимые туманности.

Ученые убедились в том, что время появления сверхновых, произошедших относительно близко к Солнечной системе за последние 40 тыс. лет, совпадает с всплесками уровня радиоуглерода, наблюдаемыми в кольцах деревьев.

Атом о котором идет речь, называется углерод-14, изотоп углерода, который образуется в результате бомбардировки космическими лучами атмосферы планеты.

Хотя сами по себе эти изотопы не опасны, скачок их уровней может указывать на то, что энергия далекой сверхновой звезды достигла нашей планеты на сотни и тысячи световых лет.

Более того, ученые зафиксировали сверхновые и в других галактиках, которые производили огромное количество гамма-излучения.

"Год за годом обычно остается стабильная сумма. Деревья собирают углекислый газ, и часть этого углерода становится радиоуглеродом", — сказал Бракенридж.

Он обнаружил, что из восьми ближайших изученных сверхновых, похоже, все связаны с необъяснимыми всплесками радиоуглеродной записи на Земле. Однако четырех из них он считает особо перспективными кандидатами:

Сверхновая Vela: взорвалась 12 740 лет назад на расстоянии 815 световых лет от Земли, после чего уровень радиоуглерода на Земле подскочил почти на 3%.

Сверхновая S165: взорвалась 7 431 лет назад на расстоянии 2300 световых лет, увеличив уровень радиоуглерода на Земле на 2%.

Сверхновая Vela Junior: взорвалась 2765 лет назад, на расстоянии 650-700 световых лет и увеличила количество радиоуглерод на 1,4%.

Сверхновая HB9: взорвалась 5340 лет назад, на расстоянии 1000-4000 световых лет, приведя к увеличению радиоуглерода на 0,9%.

В статье говорится, что их возраст, расстояние и ожидаемые выбросы гамма-лучей совместимы с наблюдаемыми земными эффектами. Вполне возможно, что эти четыре сверхновые могли привести к климатическим изменениям на Земле. Однако, ни одно из найденных доказательств не подтверждает это на 100 процентов.

Брэкенридж предположил, что образование углерода связано с продолжавшимися на протяжении многих лет всплесками активности солнечных взрывов и выбросами огромных объемов энергии с поверхности Солнца. В результате чего, относительно близкие сверхновые теоретически могли вызвать определенные нарушения климата на Земле.

"Я считаю, что гипотеза о сверхновых была отвергнута слишком быстро. Это экстремальные явления, и их потенциальные последствия, похоже, совпадают с данными о кольцах деревьев", — заключил Брэкенридж.