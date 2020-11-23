В Китае редкий горный цветок научился прятаться от людей (фото)

Растение научилось маскироваться под осколки камней и гравий, чтобы не привлекать к себе внимание человека.

В китайских горах Сычуань многолетнее растение с ярко-желтыми цветами научилось маскироваться на местности, чтобы избежать встречи с людьми. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о растении Fritillaria delavayi, которое имеет от 3 до 5 листьев на стебле и яркие цветы. Этот вид растет на каменистых склонах, а также любит почку с песком и гравием, редкие цветы можно найти на высоте более 3 400 м над уровнем моря.

Поскольку листья у растения отмирают в конце короткого лета в горах, оставшееся время цветок укрепляет свою подземную луковицу. Один раз в пять лет Fritillaria delavayi дает один желтый цветок.

В новом исследовании международная группа ботаников описала любопытный случай естественного отбора у Fritillaria delavayi. Ученые решили выяснить, насколько растения из разных популяций Fritillaria delavayi соответствуют их горной среде и насколько цветы легко собирать. Также исследователи пытались выяснить, сколько урожая удается собрать в каждом отдельном месте.

Отмечается, что видимые части растения ядовиты, и крупные травоядные, такие как дикие овцы и козы, не употребляют цветы в пищу. Но луковицы растения используются в китайской медицине более 2 тыс. лет, и высокие цены привели к увеличению сбора в последние годы.

Исследователи обнаружили, что на труднодоступных участках гор растение имеет зеленые листья и желтые цветы, которые распространены в естественных популяциях. Но в тех местах, куда наведываются сборщики урожая, растения сменили цвет на оттенок камней и щебня. Во многих случаях камуфляж настолько идеален, что листья в точности повторяют цвет и текстуру каменных осколков.

Ученые добавляют, что группа растений, освоивших природный камуфляж, скорее всего, избежит обнаружения людьми и будет производить все больше потомков с аналогичным умением.