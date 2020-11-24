Китай планирует построить орбитальную станцию в 2021 году

Самый крупный космический аппарат КНР запустит ракета-носитель "Чанчжэн-5".

Как сообщил один из руководителей проекта "Чанчжэн", Цюй Игуан, строительство станции намечено на 2021-ый. Всего экспертам понадобится год, чтобы завершить его, передает издание 3DNews.

"Когда мы только работали над созданием ракеты-носителя "Чанчжэн-5", мы понимали, что именно на нее будет возложена задача по доставке необходимых элементов для строительства орбитальной станции", — прокомментировал Игуан.

Согласно планам, станция под названием "Тяньгун" ("Небесный дворец") будет состоять из трех модулей, весить 66 т, иметь Т-образную форму. Длина главного отсека, где оборудуют жилые помещения для трех космонавтов и разместят часть оборудования, составит 16,6 м, диаметр — 4,2 м. По бокам будут находиться два экспериментальных модуля, где будут работать космонавты. Вес каждого модуля составит 20 т. В ходе сттроительства будет совершено 12 пусков.

Кроме "Чанчжэн-5", в миссии задействуют ракету-носитель "Чанчжэн-2F", которая выведет на орбиту корабль "Шэньчжоу" с космонавтами на борту. Ракета-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" будут доставлять топливо, провизию, необходимые материалы и оборудование для космонавтов.

Недавно в КНР запустили на Луну космический аппарат "Чанъэ-5" с целью сбора и доставки на Землю лунного грунта. А ранее мы сообщали, что новая космическая ракета "Чанчжэн-7" успешно стартовала с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Ракета работает на новом, менее токсичном для окружающей среды, топливе.