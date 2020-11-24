Ученые научились создавать мини-роботов из обычных ниток, катетеров и пленки (видео)

Робототехники применили специальный спрей и силу магнитного поля, чтобы запрограммировать обычные объекты.

Комбинируя магнитные материалы с магнитными полями, исследователи-робототехники продолжают разрабатывать машины, которыми можно управлять дистанционно. Например, доставлять лекарства по кровеносным сосудам или обследовать толстую кишку. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые из Городского университета Гонконга новый тип напыляемого покрытия, которое, по их словам, может делать роботов из обычных предметов.

Исследование было сосредоточено на расширении использования роботов, чей размер исчисляется в миллиметрах. Такая особенность позволяет использовать роботов в медицинских целях.

Но вместо того, чтобы создавать магнитного "миллиробота" с нуля, команда разработала инструмент, который позволяет создать подобное устройство из любого подходящего объекта. Речь идет о магнитном покрытии, называемом М-спреем, который состоит из поливинилового спирта, глютена и частиц железа. Спрей успешно прилипает как к гладким, так и к текстурированным поверхностям всех видов материалов.

"Наша идея заключается в том, чтобы превратить любые объекты в роботов, надевая на них "магнитное пальто". Разработанный нами М-спрей может прилипать к выбранному объекту и "активировать" его под действием магнитного поля", – говорит глава исследовательской группы Шэнь Яцзин.

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Пленка от М-спрея имеет толщину менее четверти миллиметра, что помогает сохранить форму и размер исходного объекта. Команда продемонстрировала свою технологию, используя хлопковые нити, тонкие пленки в качестве исходных объектов. Они превратились в крошечных роботов, способных ходить, ползать и катиться при воздействии магнитного поля. Важно, что способ передвижения можно менять по необходимости.

Режим передвижения можно перепрограммировать, намочив затвердевшее покрытие, превращая его в клейкое вещество. При помощи сильного магнитного поля, магнитные частицы внутри покрытия можно перераспределить и перестроить, изменяя реакцию робота на магнитное поле.

Например, команда заставила одного из таких роботов перейти от гусеничного движения к более медленному, как у гармошки. В другом эксперименте катетер, покрытый М-спреем", запрограммировали на плавное передвижение и круговое вращение, чтобы будущие медицинские устройства не травмировали пациентов.

Также были испытаны капсулы с М-спреем, которые доставляли обезболивающее. Кроликам вводили капсулы, отслеживая их перемещение по телу, а позже растворяли их в необходимой части организма. Такое стало возможным благодаря составу М-спрея, который позволяет ему распадаться в порошок в магнитном поле или в кислой среде.

"Все сырье для М-спрея, а именно поливиниловый спирт, глютен и частицы железа, являются биосовместимыми. Распавшееся покрытие может абсорбироваться или выводиться из организма человека естественным путем", – добавляет Шен.