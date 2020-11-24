Китай был первым. ТОП-20 самых страшных эпидемий и пандемий с доисторических времен

Вспышки болезней сопровождали человечество с самых ранних времен, меняя ход истории и приводя в упадок цивилизации.

На протяжении всей истории человечества, начиная с доисторических времен, пандемии и эпидемии шли рука об руку с людьми. Иногда, они меняли ход истории, а в некоторых случаях – знаменовали конец целых цивилизаций.

Вот 20 самых страшных эпидемий и пандемий, которые происходили еще с давних времен и продолжают появляться сегодня, пишет LiveScience.

1. Доисторическая эпидемия: около 3000 г. до н.э.

Фото: Chinese Archaeology

Около 5 тыс. лет назад эпидемия уничтожила доисторическую деревню в Китае. Тела погибших нашли в доме, который был сожжен. Внутри строения были скелеты подростков, молодых людей и людей среднего возраста. Место археологических раскопок было названо "Хамин Манга" и теперь является одним из наиболее сохранившихся доисторических памятников на северо-востоке Китая. Археологические и антропологические исследования показывают, что эпидемия произошла достаточно быстро, так как люди не были захоронены надлежащим образом. Это место так и не было снова заселено по прошествии времени.

До открытия "Хамин Манга" было найдено еще одно массовое захоронение, датируемое примерно тем же периодом. Его нашли в месте под названием Мяоцзигоу на северо-востоке Китая. В совокупности два открытия указывают на то, что эпидемия опустошила весь регион.

2. Афинская чума: 430 г. до н.э.

Вскоре после начала войны между Афинами и Спартой, население Афин разорила эпидемия, которая длилась 5 лет. По некоторым оценкам, число погибших достигло 100 тыс. человек. Греческий историк Фукидид (460-400 гг. До н.э.) писал, что "люди с крепким здоровьем внезапно подвергались нападению сильного жара в голове, покраснению и воспалению глаз, внутренних частей, таких как горло или язык, кровоточа и испуская неестественное и зловонное дыхание".

Какая именно эпидемия поразила Афины до сих пор остается неизвестным, ученые выдвигают несколько гипотез, среди которых брюшной тиф и лихорадка Эбола. Многие исследователи считают, что перенаселение из-за войны, усугубило эпидемию. Армия Спарты была сильнее, что вынудило афинян укрыться за укреплениями, защищавшими город. Несмотря на эпидемию, война завершилась лишь в 404 г. до н.э., когда Афины капитулировали перед Спартой.

3. Антонинова чума: 165–180 гг. н.э.

Когда солдаты вернулись в Римскую империю из военной кампании, они принесли с собой не только победные трофеи. Антонинова чума, которая могла быть оспой, опустошила армию. Старший преподаватель римской истории в Манчестерском столичном университете Эйприл Падси считает, что эпидемия могла унести жизни более 5 млн человек в Римской империи.

Многие историки считают, что эпидемия впервые была принесена в Римскую империю солдатами, вернувшимися домой после войны с Парфией. Эпидемия способствовала окончанию Pax Romana ("Августов мир"), период с 27 г. до н.э. до 180 г .н.э., когда Рим был на пике своего могущества.

После 180 г. н.э. по всей Римской империи нарастала нестабильность, все чаще происходили гражданские войны и вторжения со стороны "варварских" группировок. Также после окончания чумы все более популярным становилось христианство.

4. Киприанова чума: 250-271 гг. н. э.

[ + – ] Сожженные останки жертвы чумы в Фивах. Фото: N.Cijan/Associazione Culturale per lo Studio dell'Egitto e del Sudan ONLUS

Названная в честь святого Киприана, епископа Карфагена (города в Тунисе), который считал эпидемию - концом света. Киприанова чума, по оценкам историков, только в одном Риме убивала по 5 тыс. человек в день. В 2014 году археологи в Луксоре обнаружили место массового захоронения жертв чумы. Их тела были покрыты толстым слоем извести (ранее материал использовался как дезинфицирующее средство). Археологи нашли три печи, которые использовались для производства извести, а также останки жертв чумы, сожженные в гигантском костре.

Эксперты не уверены, какое именно заболевание вызвало эпидемию. Вышеупомянутый Киприан, в своих трудах, описывал диарею, которая "разряжает телесные силы".

5. Юстинианова чума: 541-542 гг. н.э.

Византийская империя была разорена бубонной чумой, положившей начало ее упадку. После этого, чума периодически повторялась. По некоторым оценкам, умерло до 10% населения мира.

Чума названа в честь византийского императора Юстиниана (годы правления 527–565 гг. н.э.). Под его правлением Византийская империя достигла своего пика, контролируя территорию, простиравшуюся от Ближнего Востока до Западной Европы. Юстиниан также заболел чумой, но ему удалось выжить. Однако, его империя постепенно теряла свои территории после того, как разразилась чума.

6. Черная смерть: 1346-1353 гг.

[ + – ] Иллюстрация путешествия Черной смерти из Азии на Восток. Фото: Liber chronicarum

Черная смерть пришла из Азии в Европу, оставив после себя руины. По некоторым оценкам, она уничтожила более половины населения Европы. Эпидемия была вызвана штаммом бактерии Yersinia pestis, которая распространялась блохами, живущими на инфицированных грызунах. Тела жертв Черной смерти хоронили в гигантских братских могилах.

Пришедшая чума изменила ход истории Европы. Из-за гибели такого количества людей, стало труднее отыскать рабочую силу, что привело к повышению оплаты труда рабочих и окончанию европейской системы крепостного права. Исследования показывают, что у оставшихся в живых рабочих был лучший доступ к мясу и более качественному хлебу. Отсутствие дешевой рабочей силы также могло способствовать технологическим инновациям.

7. Эпидемия коколицтли: 1545-1548 гг.

[ + – ] Руины ацтеков. Фото: USGS

Инфекция, вызвавшая эпидемию коколицтли, была формой вирусной геморрагической лихорадки, от которой погибли 15 млн жителей Мексики и Центральной Америки. Для населения, ослабленного сильной засухой, болезнь оказалась настоящей катастрофой. "Коколицтли" переводится с ацтекского языка как "вредитель".

Недавнее исследование ДНК скелетов жертв показало, что они были инфицированы подвидом сальмонеллы, известной как S. paratyphi C. Она вызывает кишечную лихорадку – категорию лихорадки, включающую брюшной тиф. Кишечная лихорадка может вызывать высокую температуру, обезвоживание и желудочно-кишечные проблемы. На сегодняшний день инфекция по-прежнему является серьезной угрозой для здоровья.

8. Чума Америки: 16 век

Чума Америки – это группа евразийских болезней, принесенных в Америку европейскими исследователями. Эти болезни, включая оспу, способствовали краху цивилизации инков и ацтеков. По некоторым оценкам, в то время погибло 90% коренного населения западного полушария.

Болезни помогли испанским войскам во главе с Эрнаном Кортесом завоевать столицу ацтеков Теночтитлан в 1519 году, а другие войска Испании под предводительством Франсиско Писарро завоевали инков в 1532 году. Испанцы захватили территории обеих империй.

В обоих случаях армии ацтеков и инков были опустошены болезнью и не смогли противостоять испанским силам. Когда граждане Великобритании, Франции, Португалии и Нидерландов начали исследовать, завоевывать и заселять западное полушарие, помогали им болезни. Они уменьшали размер любых групп коренного населения, которые противостояли захватчикам.

9. Великая эпидемия чумы в Лондоне: 1665–1666 гг.

Последняя крупная вспышка Черной смерти в Великобритании вызвала массовую миграцию из Лондона во главе с королем Карлом II. Бубонная чума началась в апреле 1665 года и быстро распространилась в жаркие летние месяцы. Блохи от зараженных чумой грызунов были одной из основных причин передачи инфекции.

К моменту окончания чумы умерло около 100 тыс. человек, в том числе 15% населения Лондона. Но на этом страдания города не завершились. 2 сентября 1666 года в Лондоне начался Великий лондонский пожар, продолжавшийся 4 дня и уничтоживший большую часть города.

10. Марсельская чума: 1720-1723 гг.

Исторические записи говорят, что Марсельская чума началась, когда в Марселе пришвартовался корабль под названием Grand-Saint-Antoine. Судно перевозило товар из восточного Средиземноморья. Несмотря на то, что корабль находился на карантине, бубонная чума все же попала в город, вероятно с блохами на зараженных грызунах.

Чума быстро распространялась, и в течение следующих 3 лет в Марселе и его окрестностях, погибло до 100 тыс. человек. По оценкам, до 30% населения Марселя умерло от бубонной чумы.

11. Чумной бунт: 1770-1772 гг.

В разоренной чумой Москве бунт перерос в массовое насилие. Беспорядки распространились по городу и завершились убийством архиепископа Амвросия, который призывал толпы не собираться для поклонения.

Российская императрица Екатерина II так отчаянно пыталась сдержать чуму и восстановить порядок, что издала поспешный указ о переносе всех заводов из Москвы. К тому времени, когда чума закончилась, умерло около 100 тыс. человек. В 1773 году Емельян Пугачев, назвавший себя Петром III (казненным мужем Екатерины), возглавил восстание, в результате которого погибли еще тысячи людей.

12. Эпидемия желтой лихорадки в Филадельфии: 1793 г.

Когда желтая лихорадка охватила Филадельфию, столицу США в то время, официальные лица ошибочно полагали, что рабы обладают иммунитетом. В результате было решено нанимать людей африканского происхождения для ухода за больными.

Отмечается, что болезнь переносилась комарами, численность которых резко увеличилась во время особенно жаркой и влажной погоды в Филадельфии в 1793 году. Только когда пришла зима и москиты вымерли, эпидемия завершилась. К тому времени погибли более 5 тыс. человек.

13. Пандемия гриппа: 1889-1890 гг.

В индустриальную эпоху, благодаря новым транспортным связям, вирусам стало проще путешествовать. Всего за несколько месяцев болезнь охватила весь земной шар, унеся жизни 1 млн человек. Всего за пять недель эпидемия достигла пика смертности.

Самые ранние случаи были зарегистрированы в России. Вирус быстро распространился по Санкт-Петербургу, прежде чем добрался до Европы и остального мира, несмотря на то, что авиаперелетов тогда еще не было.

14. Эпидемия полиомиелита в США: 1916 г.

Эпидемия полиомиелита, начавшаяся в Нью-Йорке, привела к 27 тыс. случаев заражения и 6 тыс. смертей в США. Болезнь в основном поражает детей и иногда оставляет выживших инвалидами.

Эпидемии полиомиелита спорадически возникали в США до тех пор, пока в 1954 году не была разработана вакцина Солка. Когда вакцина стала широко доступной, количество случаев заболевания в США снизилось. Последний случай полиомиелита в стране был зарегистрирован в 1979 году. Глобальные усилия по вакцинации позволили значительно снизить болезнь, хотя она еще не полностью искоренена.

15. Испанский грипп: 1918-1920 гг.

[ + – ] Больница неотложной помощи во время эпидемии гриппа, Кэмп-Фанстон, Канзас. Фото: Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine

По оценкам экспертов, 500 млн человек от Южных морей до Северного полюса стали жертвами испанского гриппа. Пятая часть из них погибли, а некоторые коренные общины оказались на грани исчезновения. Распространению гриппа и его летальности способствовали тесные условия проживания солдат и плохое питание во время Первой мировой войны.

Несмотря на название "испанский грипп", болезнь, скорее всего, возникла не в Испании. Страна занимала нейтральную позицию во время войны и не вводила цензуру в прессе, где широко сообщалось о ранних случаях болезни. В результате люди ошибочно полагали, что болезнь пришла из Испании, и название "испанский грипп" прижилось.

16. Азиатский грипп: 1957-1958 гг.

Пандемия азиатского гриппа стала еще одной глобальной вспышкой гриппа. Заболевание, зародившееся в Китае, унесло более 1 млн жизней. Вирус представлял собой смесь вирусов птичьего гриппа.

Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что болезнь быстро распространилась и была зарегистрирована в Сингапуре в феврале 1957 года, в Гонконге в апреле 1957 года, прибрежных городах США летом того же года. Общее число погибших составило более 1,2 млн человек во всем мире, из которых 116 тыс. смертей произошло в США.

17. Эпидемия и пандемия СПИДа: с 1981 г. по настоящее время.

С момента первого обнаружения СПИД унес жизни примерно 35 млн человек. ВИЧ, вызывающий СПИД, вероятно, произошел от вируса шимпанзе, который передался людям в Западной Африке в 1920-х года. Вирус распространился по миру, и к концу 20 века СПИД стал пандемией. В настоящее время около 64% из примерно 40 млн людей, инфицированных вирусом, живут в странах Африки к югу от Сахары.

На протяжении десятилетий от этой болезни не существовало никакого лечения. Но разработанные в 1990-х годах лекарства, позволяют людям жить с этим заболеванием при регулярном лечении. Что еще более обнадеживает, к началу 2020 года два человека излечились от ВИЧ.

18. Пандемия свиного гриппа H1N1: 2009-2010 гг.

Пандемия свиного гриппа в 2009 году была вызвана новым штаммом H1N1, который возник в Мексике весной, а затем распространился по всему миру. По данным CDC, за один год вирус заразил 1,4 млрд человек по всему миру и убил от 151 700 до 575 400 человек.

По словам экспертов, пандемия гриппа 2009 года, в первую очередь, затронула детей и молодых людей, 80% смертей пришлись на людей моложе 65 лет. Это было необычным, учитывая, что большинство штаммов вируса гриппа, включая сезонный грипп, приводят к самой большой смертности среди людей 65 лет и старше.

Но в случае свиного гриппа пожилые люди, похоже, выработали достаточный иммунитет к группе вирусов, к которой принадлежит H1N1. Вакцина от вируса H1N1 теперь включена в ежегодную вакцину против гриппа.

19. Эпидемия Эболы в Западной Африке: 2014-2016 гг.

[ + – ] Медицинские работники надевают защитную одежду перед входом в отделение лечения Эболы в Либерии. Фото: CDC/Sally Ezra/Athalia Christie

Эбола опустошала Западную Африку в период с 2014 по 2016 годы, когда было зарегистрировано 28 600 случаев заражения и 11 325 смертей. Первый случай был зарегистрирован в Гвинее в декабре 2013 года, затем болезнь быстро распространилась на Либерию и Сьерра-Леоне. Основная часть случаев заражения и смерти пришлась именно на эти страны. По данным CDC, меньшее количество случаев произошло в Нигерии, Мали, Сенегале, США и Европе.

Лекарства от лихорадки Эбола пока нет, но попытки отыскать вакцину продолжаются. Самые первые известные случаи лихорадки произошли в Судане и Демократической Республике Конго в 1976 году. Возможно, вирус передался человеку от летучих мышей.

20. Эпидемия вруса Зика: с 2015 г. по настоящее время.

Влияние недавней эпидемии Зика на Южную Америку и Центральную Америку станет ясно в течение нескольких лет. А пока ученые пытаются взять вирус под контроль. Вирус Зика обычно передается людям от комаров, а также половым путем от человека к человеку.

Хотя вирус Зика обычно не слишком опасен для взрослых и детей, он может поражать младенцев, которые находятся в утробе матери, и вызывать врожденные дефекты. Комары, являющиеся переносчиками вируса Зика, лучше всего развиваются в теплом и влажном климате, что делает Южную Америку, Центральную Америку и некоторые южные районы США наиболее благоприятными для распространения вируса.

Первые сообщения о вспышках коронавируса в Китае появились 31 декабря 2019 года, а первые клинические проявления у заболевших были зафиксированы раньше – 8 декабря 2019 года. По состоянию на 24 ноября 2020 года, в мире COVID-19 заразились 59,2 млн человек, а умерли – 1,4 млн человек.