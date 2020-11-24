Свернуть в рулончик: LG создаст ноутбук со сверхгибким дисплеем

Устройство уже запатентовано.

На днях стало известно, что компания LG запатентовала новое устройство — ноутбук с супергибким экраном. В отличие от Samsung, в LG верят, что будущее — за сверхгибкими дисплеями, а не просто гнущимися пополам, передает издание Gizchina.com.

В патентной документации указано, что диагональ экрана будет варьироваться, в зависимости от того, насколько широко он будет развернут, и может составлять от 13-ти до 17-ти дюймов. Внешне ноутбук будет сильно отличаться от тех устройств, которыми мы привыкли пользоваться. Его корпус будет походить на саундбар — прямоугольный и узкий. Клавиатура в комплекте будет поставляться в качестве отдельного модуля. По желанию, пользователь сможет заказать себе и модуль-тачпад.

[ + – ] Ноутбук-рулон и его дополнительные модули Фото: LG

Экран будет находиться внутри корпуса в свернутом состоянии. Нажав на кнопку сбоку корпуса устройства, его можно будет развернуть. Эксперты прогнозируют, что LG может презентовать концепт такого ноутбука в 2021 году. Тем более, что у компании уже есть опыт в создании подобного устройства.

[ + – ] Прототип нового ноутбука от LG Фото: LG

Напомним, что в 2019-ом LG представила вниманию широкой аудитории телевизор с экраном-рулоном. Модель под названием Signature OLED TV R разработана для людей, которым обычные телевизоры кажутся слишком громоздкими. Она выглядит как небольшая тумба, из которой по запросу пользователя за 10 секунд разворачивается OLED-экран, при чем его можно разворачивать как целиком, так и на одну четверть. В этом этом режиме его можно использовать для управления музыкальным плеером и различными гаджетами.