Двоюродный брат SARS-CoV-2. Родственник нового коронавируса впервые найден за пределами Китая

Исследователи считают, что охотясь за похожими вирусами они смогут выяснить, как коронавирус сделал скачок от животных к человеку.

Ученые впервые обнаружили родственников нового коронавируса за пределами Китая. Об этом сообщает LiveScience.

Два вируса были найдены в замороженных летучих мышах и их помете, которые хранились в лабораториях Камбоджи и Японии.

В связи со все большим распространением SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, ученые продолжают искать источник патогена. Предполагается, что вирус изначально возник у подковоносых летучих мышей (Rhinolophus). Но некоторые данные говорят о том, что вирус мог пройти через другое животное, прежде чем заразить людей.

Охотясь на близкородственные коронавирусы, ученые пытаются разгадать загадку того, как SARS-CoV-2 перескочил с летучих мышей на людей, вызвав нынешнюю пандемию. Теперь подобный вирус был обнаружен в Камбодже.

"Это то, что мы искали, и наконец нашли", – говорит вирусолог из Института Пастера в Камбодже Висна Дуонг.

Команда обнаружила вирус у двух подковоносых летучих мышей, который были пойманы еще в 2010 году, заморожены и сохранены. Чтобы подтвердить связь вируса с SARS-CoV-2, ученые увеличили изображение небольшого сегмента генома вируса. Этот сегмент, состоящий из 324 пар оснований – строительных блоков РНК, очень похож на известное семейство коронавирусов.

По словам биолога-эволюциониста из Общества охраны дикой природы Вьетнама в Ханое Элис Латин, этот сегмент часто используется, чтобы отличать новые коронавирусы от известных, используя небольшие различия в его РНК.

Ученые обнаружили, что короткий сегмент генома найденного коронавируса напоминает сегмент SARS-CoV-2, а также его ближайшего родственника, коронавируса летучих мышей RaTG13. Теперь команде необходимо секвенировать весь геном нового вируса, содержащего около 30 тыс. пар оснований, чтобы подтвердить его связь с SARS-CoV-2.

Пока команда секвенировала около 70% генома, но критически важные гены все еще нуждаются в анализе. Среди них те, что создают шиповидный белок, который позволят SARS-CoV-2 проникать в клетки человека.

На данный момент самый близкий родственник SARS-CoV-2 вирус RaTG13 имеет 96% общего генома с пандемическим вирусом. Таким образом, если новый вирус хотя бы на 97% будет похож на SAR-CoV-2, он заменит RaTG13 как ближайшего известного родственника.

Если же геном совпадет на 99%, обнаруженный вирус может считаться прямым предком пандемического патогена, говорит исследователь инфекционных заболеваний из Чжэцзянского университета в Ханчжоу Аарон Ирвинг.

Кроме этого, в Японии также был обнаружен вирус, похожий на SARS-CoV-2. Его нашли в помете летучих мышей, и 81% его генома совпадают с SARS-CoV-2. Вирус, получивший название Rc-o319, не может проникать в клетки человека с помощью шиповидного белка.

Сможет ли вирус, найденный в Камбодже, инфицировать клетки человека, остается загадкой. В любом случае, обнаружение новых вирусов у подковоносых летучих мышей может дать ответ на то, как SARS-CoV-2 совершил скачок к людям.